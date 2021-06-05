NHK報台北101點燈謝疫苗 日議員：雙方關係的新一步
日本贈送給台灣的124萬劑阿斯特捷利康(AZ)疫苗，已於昨(4日)下午運抵，台灣官方、民間紛紛表達感激，連台北101大樓也特別點燈致謝，有關消息也再度登上日媒版面。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-05 11:42:09
根據日本《NHK》報導，台灣的新冠本土疫情自上月中旬後迅速蔓延，但疫苗採購卻一直遭遇困難，為了感激日本及時伸出援手，4日晚上在台北101的外牆上，分別用中文、日文亮燈，寫下「合作對抗疫情」、「台日友誼長存」、「台灣❤日本」、「攜手前行」、「台日の絆と感謝」等字樣。
該篇報導至今在《NHK》的推特上，已吸引上千名日本網友轉發，就連日本自民黨參議院議員佐藤正久，也在自己的推特上轉貼這則新聞，直言這是「日台關係的新一步」。
報導指出，各界認為日本此舉是為了回報台灣在311東日本大地震時，曾協助過日本的恩情，報導還引述台灣網友對此事的看法，有人說這好消息讓他重新鼓起勇氣，也有人透露自己的雙親都已經65歲以上，希望他們能快點打到疫苗，而日本贈送逾百萬劑疫苗一事，無疑提供相當大的幫助。
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