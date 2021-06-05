會跟美日一樣捐疫苗嗎？英衛生大臣：先顧好自己人

疫苗在新冠肺炎大流行之後，儼然成為另類的戰略物資，各國爭搶，但富裕國家通常是有多的才會考慮捐贈。近日美國、日本相繼宣布捐贈疫苗給需要的國家或地區，而同樣身為先進國家的英國，被問到是否也會跟進、捐出疫苗時，則表示保護英國國民是他們的優先事項。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-05 14:44:12
根據《路透社》等外媒報導，英國近日核准12至15歲的青少年施打輝瑞/BNT疫苗，這意味著英國境內其他高危險族群已能有充足供應，而且還能有疫苗開放給青壯人口。不過這也引發外界質疑，英國此舉是置世界其他更需要的地區於不顧。
英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)，當地時間週五被問到此敏感問題時，表示他身為衛生大臣，首要職責是確保英國國民的安全受到保護。
韓考克聲稱，雖然孩童及年輕族群染上新冠重症的比例相對低，但還是會感染並傳播病毒，所以他要盡可能確保所有國民都能施打，同時也強調，英國仍有與國際夥伴，就著全球疫苗分配平均的事情合作。
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