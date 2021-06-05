領軍進駐苗栗Day2！王必勝揭目前進度：釐清初步感染狀況
苗栗電子廠疫情持續延燒，指揮中心指揮官陳時中今（5）公布，截至目前京元電子共有131人確診，超豐電子則有9人確診。對此，昨（4）日指揮中心醫療應變組副組長王必勝進駐苗栗，設立前進指揮所，今日他也在臉書上透露第二天進度，表示「目前初步的感染狀況已經釐清，接下來會依情報資訊做判斷，明快處理」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 20:45:53｜2021-06-05 20:55:36
王必勝昨日在臉書上發文表示，苗栗前進指揮所第一天，一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況，期盼外界給他們一點時間，幫他們加油。今日王必勝再公布前進指揮所第二天狀況，指出目前員工快篩已全部完成，「辛苦採檢的醫療團隊，也辛苦京元的員工，冒雨排隊受檢。相關動線經過防疫醫師調整後，更安全順暢，現場秩序良好。」
王必勝接著說，行政院和疫情指揮中心都全力支援各部會資源，讓前進指揮所在處理確診者就醫、移工隔離安置、人員安撫及秩序管理、工廠停工或分流作業、廠區社區清消採檢等工作時，可以高效率完成，「目前初步的感染狀況已經釐清，接下來會依情報資訊做判斷，明快處理。」
針對苗栗縣電子廠群聚，指揮官陳時中今日強調，目前重點是確診者移出苗栗為原則，希望基本安置量能保留在苗栗本身，另外熱點或同住的移工、確診者同住的人，或者有高接觸的人，都會漸次移出工廠與宿舍區，兩家電子廠都陸續在採檢，4000人的篩檢同步展開 。經濟部產業專家也進駐，協助防疫醫師規劃廠區作業與休息用餐區域，希望達到分倉分流，強調如果無法做到，就會要求停工。另外，指揮中心亦宣布暫停移工轉換雇主，減少人員流動。（編輯：陳雅雲）
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