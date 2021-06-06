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布吉納法索驚爆大屠殺　包括孩童至少138人喪命

▲西非國家布吉納法索官員今天表示，動盪不安的北部地區至少有138名平民遭到屠殺。圖為布吉納法索總統卡波雷。（圖／美聯社／達志影像）
▲西非國家布吉納法索官員今天表示，動盪不安的北部地區至少有138名平民遭到屠殺。圖為布吉納法索總統卡波雷。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-06 14:51:25

（中央社瓦加杜古5日綜合外電報導）西非國家布吉納法索官員今天表示，動盪不安的北部地區至少有138名平民遭到屠殺，行凶者疑為聖戰士，是布國2015年爆發伊斯蘭暴力事件迄今死傷最慘重的攻擊事件。

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法新社報導，總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）譴責發生在與馬利和尼日接壤邊境地區的攻擊事件，當地與蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）有關的聖戰士頻頻鎖定平民和軍人發動攻擊。

當地一名官員今天晚間表示：「數名傷者傷勢嚴重不治，且又發現新的受害者遺體。死亡人數為138人，這仍為臨時數據。」

這名官員表示「遺體被埋葬在亂葬崗」，還說武裝襲擊者連夜發動攻擊後，「還有數十人受傷」。

卡波雷表示：「對付這些蒙昧主義勢力，我們必須維持團結與堅強。」他並譴責這起發生在索爾漢村（Solhan）的屠殺事件「野蠻」且「卑劣」。

政府宣布即日起舉國哀悼72小時，直到7日深夜11時59分結束，並指控這些「恐怖分子」殺害各年齡層的平民，並縱火焚燒住家和主要市場。

一名安全消息人士感歎這起攻擊事件「遇害人數眾多，是迄今最慘重的一次」，同時警告死亡人數仍有可能攀升。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人指出，古特瑞斯對這起屠殺事件感到憤怒。

發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在聲明中表示：「今天稍早，身分不明的襲擊者在坐落沙赫爾區（Sahel Region）的布吉納法索亞加省一處村莊發動攻擊，造成逾百名平民喪命，包括7名孩童，秘書長對此感到憤怒。」

杜雅里克說，古特瑞斯「強烈譴責這起令人髮指的攻擊案，並強調國際社會加倍支持（聯合國）成員國對抗暴力極端主義和其所釀成令人無法接受人員死傷的迫切需求」。

聯合國「全力支持當局努力克服威脅，維持國家和平、穩定和統一」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1100606

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