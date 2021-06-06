中國疫苗接種大飆車！5天打1億劑　城鄉分配卻嚴重落差

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早前由於境內情趨緩，中國民眾並不急於接種疫苗。接種疫苗計劃起步較晚的中國，卻做到了世上其他國家都難以達成的事情：以共產黨分佈全國的力量，以及成熟的疫苗產業，加快推動施打疫苗，目標在2021年結束前為80%的人口接種疫苗。然而中國疫苗接種計畫仍存在瑕疵，地區分配不均是最明顯的問題，至週三（2）中國累計施打超過7億劑疫苗，根據研究網站「Our World in Data」統計，中國施打的劑量佔全世界三分之一。
呼籲民眾接種疫苗的聲音來自社會的各個角落，企業主動提供員工施打機會，學校敦促學生和教師接種，各地方政府部門也調查員工的接種情況。中國6月7日至8日即將舉行高考，北京市就下令所有一線考務人員都必須接種疫苗；江西地區政府週五（4）發布公告，要求所有符合接種條件的勞動人員及時接種，週日（6）起未接種疫苗、可能影響防控的從業人員將調整崗位。
強力接種政策所帶來的效果反應在各地「飆車」般的施打速度上，湖北省武漢市至今（6）日累計施打超過1200萬劑疫苗；四川省成都市統計截至週五（4）累計接種逾863萬劑疫苗，已達成第一季次接種階段目標任務，其中成都市郫都區，5月31日當日平均每3秒就有1人預約接種疫苗，半小時內6000劑就全部預約完成。
根據「Our World in Data」統計，中國每天約可注射1900萬劑疫苗，對總人口約6000萬的義大利來說，等於是3天就可以完成全國第一劑接種。相比之下，總人口約3.2億的美國，單日接種速度在4月高峰時，每日也不過340萬劑。
《美聯社》指出，這樣的「加速」可能壓迫到公民自由，蓋茲基金會前主任葉雷（Ray Yip）表示，共產黨能夠掌握每一個村莊、街區，它很嚴厲，但同時能夠組織非常強大的動員力。至週日（6）中國約51%的人口已至少接種過一劑疫苗，但在首都北京87%的人口已至少接種過一劑，市中心和商場隨處可見流動的接種點，但在中國其他地方卻可以說是「一劑難求」。
中國甘肅蘭州居民周紅霞（Zhou Hongxia）表示，她從早上9點開始排隊到下午6點。「我實在太累了，但我離開的時候還有人在等待」然而，周女士的丈夫甚至沒辦法打上疫苗。當他們撥打政府熱線時，收到的回應只要他們繼續等待。
然而在國內民眾等待打疫苗的同時，中國也推出「春苗行動」，為50萬海外公民施打疫苗。中國媒體報導，該行動3月在泰國、烏干達等120個國家進行，官方數據顯示，中國已向80多個國家提供疫苗援助、向43個國家出口疫苗，累計為全球供應3億劑疫苗。
面對疫苗在中國境內出現分銷不均的問題，業內人士認為中國不太可能出現疫苗短缺，因為主要的疫苗廠：科興（Sinova）、國藥（Sinopharm）都在提高產量、建設新工廠。科興董事長尹衛東早前預估，2021年科興疫苗產量有望突破10億劑，每年能夠生產20億劑，國藥則表示每年可生產30億劑疫苗。
而海外藥廠正為製造疫苗的原物料傷腦經，例如印度血清研究所（Serum Institute of India），中國疫苗藥廠不依賴進口就成為一項優勢。不過疫苗增產也帶來施打消化的壓力，北京大學某間大學的研究員就說，黨小組每個月都會打電話問他是否接種了疫苗，要不要幫他預約。
該研究員說，他到目前為止都拒絕了黨的好意，因為他更偏好試驗數據公開的輝瑞疫苗，但目前中國尚未批准輝瑞疫苗的使用，他也不確定在黨的壓力下能夠堅持到什麼時候。目前中國內部施打疫苗都是由中國藥廠研發，包括科興、國藥研製的「滅活疫苗」、天津康希諾研製的「腺病毒載體疫苗」、安徽智飛龍科馬生物研製的「重組亞單位疫苗」，完整施打劑量分為1至3劑。
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