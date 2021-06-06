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中國疫苗接種大飆車！5天打1億劑　城鄉分配卻嚴重落差

▲中國近期積極推動新冠疫苗接種，接種速度飆車的同時，也凸顯出地區分配差異。圖為北京大學邱德拔體育館內的疫苗接種站。（圖／翻攝自中國官媒／中新網）
▲中國近期積極推動新冠疫苗接種，接種速度飆車的同時，也凸顯出地區分配差異。圖為北京大學邱德拔體育館內的疫苗接種站。（圖／翻攝自中國官媒／中新網）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-06 14:40:33｜2021-06-06 18:31:54

中國近期大力推動新冠疫苗接種，5月底短短5天內就施打了1億劑疫苗，接種效率和速度大幅提升引起國際社會關注。美國媒體就注意到中國政府推行接種疫苗時，政策強制力可能壓迫到部分公民自由，同時地區接種率落差也反映出嚴重的城鄉差距問題。

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《美聯社》週四（3）報導，中國1月13日至3月27日，疫苗接種從1000劑次累計至1億劑，而5月開始，中國疫苗接種開啟「加速模式」，累計施打量從1億劑飆升到5億劑，施打1億劑需要的時間從25天一路縮短至5天，至6月2日中國累計接種破7億劑。

早前由於境內情趨緩，中國民眾並不急於接種疫苗。接種疫苗計劃起步較晚的中國，卻做到了世上其他國家都難以達成的事情：以共產黨分佈全國的力量，以及成熟的疫苗產業，加快推動施打疫苗，目標在2021年結束前為80%的人口接種疫苗。然而中國疫苗接種計畫仍存在瑕疵，地區分配不均是最明顯的問題，至週三（2）中國累計施打超過7億劑疫苗，根據研究網站「Our World in Data」統計，中國施打的劑量佔全世界三分之一。

▲（圖／翻攝自中國官媒）
▲中國國藥集團研製的新冠疫苗5月初通過WHO批准緊急使用。（圖／翻攝自中國官媒）
呼籲民眾接種疫苗的聲音來自社會的各個角落，企業主動提供員工施打機會，學校敦促學生和教師接種，各地方政府部門也調查員工的接種情況。中國6月7日至8日即將舉行高考，北京市就下令所有一線考務人員都必須接種疫苗；江西地區政府週五（4）發布公告，要求所有符合接種條件的勞動人員及時接種，週日（6）起未接種疫苗、可能影響防控的從業人員將調整崗位。

強力接種政策所帶來的效果反應在各地「飆車」般的施打速度上，湖北省武漢市至今（6）日累計施打超過1200萬劑疫苗；四川省成都市統計截至週五（4）累計接種逾863萬劑疫苗，已達成第一季次接種階段目標任務，其中成都市郫都區，5月31日當日平均每3秒就有1人預約接種疫苗，半小時內6000劑就全部預約完成。

▲中國疾控中心主任高福日前因為提到國產疫苗效力較低而引起關注，但中國官方以及包括鍾南山在內的許多專家都強調中國疫苗安全可靠。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大力推動疫苗國產、疫苗接種政策，中國工程院院士鍾南山多次出面背書中國疫苗的安全性。（圖／美聯社／達志影像）
根據「Our World in Data」統計，中國每天約可注射1900萬劑疫苗，對總人口約6000萬的義大利來說，等於是3天就可以完成全國第一劑接種。相比之下，總人口約3.2億的美國，單日接種速度在4月高峰時，每日也不過340萬劑。

《美聯社》指出，這樣的「加速」可能壓迫到公民自由，蓋茲基金會前主任葉雷（Ray Yip）表示，共產黨能夠掌握每一個村莊、街區，它很嚴厲，但同時能夠組織非常強大的動員力。至週日（6）中國約51%的人口已至少接種過一劑疫苗，但在首都北京87%的人口已至少接種過一劑，市中心和商場隨處可見流動的接種點，但在中國其他地方卻可以說是「一劑難求」。

中國甘肅蘭州居民周紅霞（Zhou Hongxia）表示，她從早上9點開始排隊到下午6點。「我實在太累了，但我離開的時候還有人在等待」然而，周女士的丈夫甚至沒辦法打上疫苗。當他們撥打政府熱線時，收到的回應只要他們繼續等待。

▲中國廣州已經有逾千萬人接種疫苗，但疫情仍然延燒，不少民眾開始懷疑疫苗有效性。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國廣東省廣州近期再度爆發新冠疫情，此次涉及到變種病毒，當局即刻進行大篩檢，並呼籲民眾盡快施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
然而在國內民眾等待打疫苗的同時，中國也推出「春苗行動」，為50萬海外公民施打疫苗。中國媒體報導，該行動3月在泰國、烏干達等120個國家進行，官方數據顯示，中國已向80多個國家提供疫苗援助、向43個國家出口疫苗，累計為全球供應3億劑疫苗。

面對疫苗在中國境內出現分銷不均的問題，業內人士認為中國不太可能出現疫苗短缺，因為主要的疫苗廠：科興（Sinova）、國藥（Sinopharm）都在提高產量、建設新工廠。科興董事長尹衛東早前預估，2021年科興疫苗產量有望突破10億劑，每年能夠生產20億劑，國藥則表示每年可生產30億劑疫苗。

而海外藥廠正為製造疫苗的原物料傷腦經，例如印度血清研究所（Serum Institute of India），中國疫苗藥廠不依賴進口就成為一項優勢。不過疫苗增產也帶來施打消化的壓力，北京大學某間大學的研究員就說，黨小組每個月都會打電話問他是否接種了疫苗，要不要幫他預約。

該研究員說，他到目前為止都拒絕了黨的好意，因為他更偏好試驗數據公開的輝瑞疫苗，但目前中國尚未批准輝瑞疫苗的使用，他也不確定在黨的壓力下能夠堅持到什麼時候。目前中國內部施打疫苗都是由中國藥廠研發，包括科興、國藥研製的「滅活疫苗」、天津康希諾研製的「腺病毒載體疫苗」、安徽智飛龍科馬生物研製的「重組亞單位疫苗」，完整施打劑量分為1至3劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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