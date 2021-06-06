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對疫情疲勞　日本東京大阪部分地區外出人潮增

▲日本民眾逐漸對新冠肺炎疫情感到疲勞，東京大阪等3府縣的外出人潮明顯增加。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本民眾逐漸對新冠肺炎疫情感到疲勞，東京大阪等3府縣的外出人潮明顯增加。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-06 16:57:50

（中央社東京6日綜合外電報導）昨天是日本東京都及大阪府等地「緊急事態宣言」延長後的第一個週末，結果在東京都、大阪府等3府縣部分地區外出人潮，明顯比前4週的假日及週末日平均人潮來得增加。

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日本政府目前共對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」，除了較晚被納入的沖繩縣原本就將實施到6月20日，其餘9地原本預計5月31日解除；但這9地疫情未見明顯改善，日本政府日前決定延長到6月20日。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，內閣府日前進行疫情相關調查顯示，超過70%的日本人已對疫情感到疲勞，且愈年輕的族群比率愈高。

日本放送協會（NHK）利用資訊公司獲個人同意以非特定形式所蒐集到的行動電話位置資訊，針對目前正處於「緊急事態宣言」的10都道府縣主要地區進行外出人潮分析。

跟前4週的假日及週末日外出人潮平均數相比，昨天東京都澀谷站外的「澀谷全向交叉路口」附近白天外出人潮成長約45%，晚間更成長約67%。

昨天東京站附近白天外出人潮較前4週平均增加約22%，晚間成長約19%；名古屋車站附近白天外出人潮增加約1%，晚間增加約19%；大阪梅田站附近白天成長約46%，晚間更成長約54%。

另外在神戶市三宮站附近，白天外出人潮較前4週平均成長約32%，晚間成長約56%；京都站附近白天成長約28%，晚間成長約47%；岡山站附近白天增加約6%，晚間增加約22%；博多站附近白天成長約4%，晚間成長約2%。

昨天外出人潮較前4週平均減少的有札幌站附近，白天減少約10%，晚間減少約24%；廣島站附近白天減少約4%，晚間減少約19%；那霸市縣廳前站附近白天增加約5%，晚間則減少約11%。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100606

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