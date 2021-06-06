他問「指揮中心誰最專業」？全場答案超意外：人氣很高

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問題曝光後，鄉民的答案讓人十分意外，都紛紛點名「手譯員」，直言「手譯員啦」、「我投手語老師」、「手語翻譯員辛苦了」、「手語老師一票」、「手語老師人氣真高，看來達成共識了」、「手語老師，什麼都能比出來」、「手語老師最專業」。
其中「疾管署副署長羅一鈞」也被許多人提及，「是羅一鈞，醫界內形象也比較好」、「當初能即時擋邊境是羅一鈞警覺的」、「羅一鈞吧！？」、「羅一鈞吧，講話最有調理，全部數據說話」、「蠻喜歡羅一鈞的」、「最推羅一鈞」、「羅一鈞一票」。
除了上述答案，另有網友分享不同看法，「張上淳+1」、「莊人祥，認真說」、「時中很專業」、「張教授跟羅副吧！然後還有莊人祥」；不過，亦有人坦言指揮中心每個人都十分專業，皆為台灣防疫付出相當多的心力，直言「多各有專長！互補啦」、「都很專業，指揮中心感謝你們」、「其實都很專業吧」、「都很專業，但希望可以多注意照顧一下基層醫護的心理生理狀況」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。