三級警戒再延長？柯文哲：6／14不太可能會解封

國內本土疫情持續延燒，防疫三級警戒將持續到6月14日，不過近來有傳出將會延長到28日，指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示，警戒時間與各項措施會在下週由行政院統一對外宣布。台北市長柯文哲稍早在市政府防疫記者會上提及此事，稱14日不可能會解封，且應該還會繼續停課下去。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-06 16:45:01｜2021-06-06 22:12:40
台北市長柯文哲與副市長黃珊珊在今日下午15時30分的台北市防疫記者會上，對地方防疫措施、制度等議題進行說明。由於本土疫情每日確診數未明顯下降，顯示疫情仍處高峰未趨緩，外傳全國防疫三級警戒將會第三度延長至6月28日，對此，柯文哲指出，依他來看，目前6月14日不可能會解封的，那各級學校應該還是會繼續停課，但詳細狀況，還是要看教育部的決議。
至於學校的期末考部分，柯文哲稱，既然學校已經停課，在舉辦實體考試上會有困難，但過去沒有想到如何進行線上考試，北市府會授權各個學校自行決定，但日後會開始訂定明確規定來看怎麼進行線上考試，但這個全國的問題，應當是由教育部做決策以後，再做相對應的配合。
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