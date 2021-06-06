以色列猛轟加薩引反彈　與阿聯剛萌芽關係受考驗

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哈山-納荷姆同時也是阿聯-以色列商業協會（UAE-Israel Business Council）共同創辦人，她在杜拜一場雙邊投資研討會的場邊，對兩國貿易表達了期許，盼接下來一年的貿易額能突破10億美元大關。
繼1979年的埃及與1994年的約旦之後，阿聯2020年成為第3個與以色列建立完整外交關係的阿拉伯國家。相關協議獲得華府支持，但遭巴勒斯坦譴責。阿聯之後，巴林、摩洛哥、蘇丹也跟進。
兩國建交至今，宣布了一連串投資、企業合作和免簽證旅遊等協議。
然而，上個月在耶路撒冷的衝突引爆11天的局勢緊張，以色列戰機猛襲加薩走廊，巴勒斯坦武裝分子也朝以國發射數千發火箭。以國在加薩奪走260條巴勒斯坦人性命，包括66名兒童，另傷及1900多人；從加薩發射的火箭則在以色列殺害13人，傷及357人。
哈山-納荷姆表示，這使得以色列企業領袖與阿聯對口接洽時，氣氛「很尷尬」。
「我在以色列和阿聯參與很多不同的論壇，有過幾場讓人不舒服的對話，但展開這些對話是重要的。」
以巴最近這一次衝突起火點，一是以色列維安部隊與巴勒斯坦穆斯林在耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa）一再爆發衝突，控制加薩走廊的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）進而朝以色列發射火箭。
其次，當時巴勒斯坦人也因有家庭被強制驅離東耶路撒冷希克加拉（Sheikh Jarrah）街區而上街抗議，與以色列警方爆發好幾個星期的衝突。
而歷經11日互轟後，由埃及斡旋的停火協議目前仍獲兩方遵守。
以巴衝突讓數月來逐漸熱絡的以色列-阿聯雙邊關係暫止，促使阿聯公開譴責以色列，部分阿聯網友甚至高喊抵制。
然而，哈山-納荷姆矢言繼續推動雙邊關係，說兩邊貿易已約達5億美元。
「幾個月前的數字已經有3億美元了，過去幾個月又很賣力積極推動。」她說，若沒有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）攪局，數字「可能會更高」。（譯者：蔡佳敏/核稿：林治平）1100606