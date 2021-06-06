美日共捐199萬劑疫苗！前台大醫提「4點」：可更靈活施打

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林氏璧指出，台灣過去取得數十萬劑疫苗，加上日本的124萬劑的話，這樣我們手上有了約286萬劑疫苗，「若每人先打一劑，覆蓋率可達12.4%。且如此數目也可以把前八類都打完，覆蓋到許多第九類65歲以上的長者。」不過林氏璧強調，隨著台灣取得疫苗種類增多，應開始重新檢討疫苗施打策略，認為可以更靈活才對，他也提出了4大點建議：
一、施打一劑就夠的嬌生疫苗是否優先讓75歲以上老人家施打？讓他們可以很快獲得足夠的免疫力，且TTS的風險極低。
二、最前線醫療人員施打完兩劑，其他人員是否如同去年12月的英國，先打一劑即可，將第二劑延後到8周後，讓更多人能先打到第一劑，先有一定的保護力？
三、是否可像加拿大建議，讓前線已經施打第一劑AZ的醫護人員第二劑可以選擇混打輝瑞或莫德納，讓他們能獲得更高的保護力？
四、嬌生和AZ都有TTS血栓併血小板低下症候群的風險，當然嬌生的風險比AZ低。是否要和世界各國一樣對於AZ施打年齡給予限制？比方說30歲以下的年輕人不建議施打AZ？
針對美國捐贈75萬劑疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這75萬劑能讓未來可能有疫苗空窗期時，能夠緊急接上來，另外因各品牌對年齡層的效力可能不同，陳時中指出，針對各類疫苗的適應症、限制或是警語，指揮中心預防機種組都有做相關討論，未來亦會針對第一批出去的疫苗，觀察對目標族群施打效率，增加配送的比例。（編輯：陳雅雲）
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