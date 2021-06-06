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美日共捐199萬劑疫苗！前台大醫提「4點」：可更靈活施打

▲美國3名聯邦參議員6日上午抵達台灣，宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗外。對此，前台大感染科醫師林氏璧也針對疫苗提出4點建議。（圖／外交部提供）
▲美國3名聯邦參議員6日上午抵達台灣，宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗外。對此，前台大感染科醫師林氏璧也針對疫苗提出4點建議。（圖／外交部提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 17:48:30｜2021-06-06 18:04:11

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）於今（6）日率團訪問台灣，參議員達克沃絲就宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗，加上先前日本所捐贈的124萬劑疫苗，美日合計已捐贈我國199萬劑疫苗。對此，前台大感染科醫師林氏璧相當感謝美國的及時雨，不過他也提出4點建議，希望疫苗施打策略應重新檢討。

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前台大感染科醫師林氏璧於臉書上表示，感謝美國的及時雨，認為現階段疫苗真的是多多益善，雖然目前尚不確認捐贈的是何種疫苗，但應該會從BNT、嬌生、莫德納三種中做選擇，「我們的食藥署稍早也有說，目前國內已通過莫德納、AZ疫苗緊急授權，至於輝瑞BNT、嬌生疫苗EUA作業，現在正積極作業當中。」

林氏璧指出，台灣過去取得數十萬劑疫苗，加上日本的124萬劑的話，這樣我們手上有了約286萬劑疫苗，「若每人先打一劑，覆蓋率可達12.4%。且如此數目也可以把前八類都打完，覆蓋到許多第九類65歲以上的長者。」不過林氏璧強調，隨著台灣取得疫苗種類增多，應開始重新檢討疫苗施打策略，認為可以更靈活才對，他也提出了4大點建議：

一、施打一劑就夠的嬌生疫苗是否優先讓75歲以上老人家施打？讓他們可以很快獲得足夠的免疫力，且TTS的風險極低。

二、最前線醫療人員施打完兩劑，其他人員是否如同去年12月的英國，先打一劑即可，將第二劑延後到8周後，讓更多人能先打到第一劑，先有一定的保護力？

三、是否可像加拿大建議，讓前線已經施打第一劑AZ的醫護人員第二劑可以選擇混打輝瑞或莫德納，讓他們能獲得更高的保護力？

四、嬌生和AZ都有TTS血栓併血小板低下症候群的風險，當然嬌生的風險比AZ低。是否要和世界各國一樣對於AZ施打年齡給予限制？比方說30歲以下的年輕人不建議施打AZ？

▲林氏璧醫師針對疫苗提出4點建議。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書粉專）
▲林氏璧醫師針對疫苗提出4點建議。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書粉專）
針對美國捐贈75萬劑疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這75萬劑能讓未來可能有疫苗空窗期時，能夠緊急接上來，另外因各品牌對年齡層的效力可能不同，陳時中指出，針對各類疫苗的適應症、限制或是警語，指揮中心預防機種組都有做相關討論，未來亦會針對第一批出去的疫苗，觀察對目標族群施打效率，增加配送的比例。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心公布國內最新確診狀況，北北基桃仍是確診數最多的縣市。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內最新確診狀況，北北基桃仍是確診數最多的縣市。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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