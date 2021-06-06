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中國有銀行響應政策擬推三孩貸　被譏為韭菜貸

▲中共宣布實施「三孩政策」後，有銀行計劃推出生3胎可貸款30萬元的「生育消費貸」，卻被嘲諷為「韭菜貸」。（圖／翻攝自新華網）
▲中共宣布實施「三孩政策」後，有銀行計劃推出生3胎可貸款30萬元的「生育消費貸」，卻被嘲諷為「韭菜貸」。（圖／翻攝自新華網）

中央社

2021-06-06 18:41:14

（中央社台北6日電）中共5月底宣布實施「三孩政策」後，部份中國企業為響應政策推出第3胎獎勵政策，最高獎勵人民幣10萬元；還有銀行計劃推出生3胎可貸款30萬元的「生育消費貸」，卻被嘲諷為「韭菜貸」。

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中共中央政治局會議5月31日宣布實施「三孩政策」，以緩和出生率低迷及人口急速高齡化的危機。綜合香港及中國媒體報導，中國銀行江西省分行隨即計劃推出「生育消費貸」，鎖定已生育子女的夫婦。但引起廣泛質疑後，行方改口聲稱，這一方案只是初步想法。

根據報導，中國網路披露的一份中銀江西省分行宣傳海報顯示，育有1胎的家庭最高可申請10萬元（新台幣約43.3萬元），2胎最高可申請20萬元，3胎最高則可申請30萬元貸款，最長期限為3年。

中銀這項被形容為「三孩貸」的方案上週在網路上普遍流傳，卻引來中國網友的普遍批評。有人直指，能養得起3胎的「還差這30萬嗎」？這根本是「誰辦誰是傻子的『韭菜貸』」；更有人嘲諷，如果貸款還不起，「孩子是不是就歸給銀行了」？

還有網友表示，如今已經被房貸、車貸壓得喘不過氣，如果連生孩子也要貸款，就要還一輩子的款了；也有人說，貸這種款是讓孩子「帶債出生」，是「抵押孩子的未來」。

面對網路反應不佳，中銀江西省分行旗下一家分行工作人員表示，行方只是「提出了這個想法，具體實施流程及所需材料還沒有出來」；而中銀江西省分行辦公室負責人則回應，這項產品還處在「胚胎階段」，目前無法在市面上見到。

此外，部分中國企業上週開始響應官方「三孩政策」，推出生育獎勵措施。據報導，青島必諾盈生技公司宣布，女性員工懷孕期間每月可獲發營養費1000元，且全額補助產檢費用，生育後還享有1年有薪產假及一次性獎勵10萬元。

但有報導指出，青島必諾盈生技陽盛陰衰，全公司只有1名女性員工。

此外，重慶一家民企上週也宣布，凡是成功懷上第3胎的女員工也可享有1年有薪產假，且自懷孕當月起每月增加500元底薪，節日補助也增加1倍，生育後也發放一次性獎勵3萬元。（編輯：邱國強/賴言曦）1100606

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