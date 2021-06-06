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美國提供台灣75萬劑COVID-19疫苗　陳其邁：真友情真進展

▲美國政府提供台灣75萬劑COVID-19疫苗，陳其邁表示，這代表台美雙方是「真友情、真進展」。（圖／高雄市政府提供）
▲美國政府提供台灣75萬劑COVID-19疫苗，陳其邁表示，這代表台美雙方是「真友情、真進展」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-06 18:46:53

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）今（6）率團旋風３小時訪台，同時宣布將提供給台灣75萬劑COVID-19疫苗，高雄市長陳其邁認為，這也是見證台美雙方「真友情、真進展」，相信能更進一步的深化台美之間的友誼。

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陳其邁說，記得在行政院擔任副院長的時候，當時美國疫情嚴峻，需要大量的包括口罩或者是其他的醫療的物資，當時台灣政府也是立刻採取行動，不僅在科技防疫跟口罩，還有包括藥物等各方面的合作，到今日，3位聯邦參議員搭乘美國的軍機，專程來到台灣，向台灣表達面對疫情挑戰的關切，可說是見證了台美雙方的「真友情、真進展」。

陳其邁表示，美國政府提供台灣75萬劑COVID-19疫苗，相信不論是在雙方的經貿、文化、衛生醫療的合作，以及台美雙方在整個促進區域和平穩定有更進一步的深化，高雄市也會循例，按照中央流行疫情指揮中心根據疫情的風險等級排序，按部就班、快速的來施打疫苗。

▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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