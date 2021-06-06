美國提供台灣75萬劑COVID-19疫苗 陳其邁：真友情真進展
美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）今（6）率團旋風３小時訪台，同時宣布將提供給台灣75萬劑COVID-19疫苗，高雄市長陳其邁認為，這也是見證台美雙方「真友情、真進展」，相信能更進一步的深化台美之間的友誼。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-06 18:46:53
陳其邁說，記得在行政院擔任副院長的時候，當時美國疫情嚴峻，需要大量的包括口罩或者是其他的醫療的物資，當時台灣政府也是立刻採取行動，不僅在科技防疫跟口罩，還有包括藥物等各方面的合作，到今日，3位聯邦參議員搭乘美國的軍機，專程來到台灣，向台灣表達面對疫情挑戰的關切，可說是見證了台美雙方的「真友情、真進展」。
陳其邁表示，美國政府提供台灣75萬劑COVID-19疫苗，相信不論是在雙方的經貿、文化、衛生醫療的合作，以及台美雙方在整個促進區域和平穩定有更進一步的深化，高雄市也會循例，按照中央流行疫情指揮中心根據疫情的風險等級排序，按部就班、快速的來施打疫苗。
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