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傳染力高百分之40！印度變種病毒襲英　傳將延後2週解封

▲英國原本疫情已經趨緩，但卻因為印度變種病毒來襲，導致原訂的全面解封計畫出現變數。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國原本疫情已經趨緩，但卻因為印度變種病毒來襲，導致原訂的全面解封計畫出現變數。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-07 06:35:46

由於疫苗接種快、疫情一度趨緩，英國原訂將在本月21日全面解封，但現在又傳出變數。印度變種病毒(又稱為Delta)來勢洶洶，已過一週的單日新增確診數也明顯較高。英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)坦言，政府會根據疫情發展檢視如期解封的可能性，不排除會往後延。

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綜合外媒報導，韓考克6日表示，印度變種病毒的傳染力，比原本的病毒多了約40％，傳播迅速、疫情管理比較困難；有英國媒體引述政府消息人士透露，原訂21日進行的全面鬆綁計畫，可能會延後2週至7月5日，政府已就此著手制定緊急方案。

根據英格蘭公共衛生署(Public Health England)統計，Delta變種病毒已成為目前英國主要流行的毒株，也是釀成本波疫情的主要原因。

不過韓考克也強調，現在就下定論仍為時過早，還要再觀察未來一週的數據才能判斷，目前英國確診數雖然確實增加了，但住院數並未因此就激增。

英國快速的疫苗接種進度，也讓政府有信心喊話，韓考克聲稱，雖然印度變種病毒傳染力較強，但若完整接種2劑疫苗，則仍能得到保護，疫苗效力不受影響。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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