日本出現首例C36變種病毒　東京都知事懇求勿外出

日本的新冠疫情持續嚴峻，日本東京都近日又證實，發現了新型變種病毒「C36」個案，認為很可能是日本首次出現該款變種，加上由於民眾對疫情感到倦怠，近日出遊人數有上升趨勢，讓東京都知事小池百合子急忙呼籲，請民眾仍要避免不必要的外出。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-07 07:12:12
綜合外媒報導，該名病患是一名5月中旬時從北非返國的50多歲男子，他於返國不久後確診，當地公衛單位調查後發現，男子身上出現了迄今為止，在日本應該還沒有出現過的新冠病毒變異株C36。
有關報導指出，男子最初檢疫結果為陰性，是因居家隔離期間出現症狀，隨後才確診。C36被認為是由印度變種病毒L452R變異而成，先前已有34個國家發現C36的蹤跡。目前在日本，主要流行的還是英國變種病毒N501Y。
令人擔心的是，在經過長久的限制措施後，日本民眾似乎已開始對防疫感到倦怠，近幾週外出人潮明顯增加，也讓東京都知事小池百合子發聲懇求民眾，請人民若無必要千萬不要外出。
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