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日本出現首例C36變種病毒　東京都知事懇求勿外出

▲日本新冠疫情仍嚴峻，近期還出現其境內已知首例的C36變種病毒，但民眾似乎對長久的封鎖和限制逐漸疲乏，出遊人潮開始湧現。圖為東京街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本新冠疫情仍嚴峻，近期還出現其境內已知首例的C36變種病毒，但民眾似乎對長久的封鎖和限制逐漸疲乏，出遊人潮開始湧現。圖為東京街頭。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-07 07:12:12

日本的新冠疫情持續嚴峻，日本東京都近日又證實，發現了新型變種病毒「C36」個案，認為很可能是日本首次出現該款變種，加上由於民眾對疫情感到倦怠，近日出遊人數有上升趨勢，讓東京都知事小池百合子急忙呼籲，請民眾仍要避免不必要的外出。

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綜合外媒報導，該名病患是一名5月中旬時從北非返國的50多歲男子，他於返國不久後確診，當地公衛單位調查後發現，男子身上出現了迄今為止，在日本應該還沒有出現過的新冠病毒變異株C36。

有關報導指出，男子最初檢疫結果為陰性，是因居家隔離期間出現症狀，隨後才確診。C36被認為是由印度變種病毒L452R變異而成，先前已有34個國家發現C36的蹤跡。目前在日本，主要流行的還是英國變種病毒N501Y。

令人擔心的是，在經過長久的限制措施後，日本民眾似乎已開始對防疫感到倦怠，近幾週外出人潮明顯增加，也讓東京都知事小池百合子發聲懇求民眾，請人民若無必要千萬不要外出。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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