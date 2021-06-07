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中國封殺幣圈網紅微博！分析師：比特幣價格恐跌破2萬

▲中國近期加強管制加密貨幣市場，知名投資機構認為，中國政策仍是加密貨幣的阻力，相關管制恐怕短期不會結束，預估比特幣將下跌至2萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近期加強管制加密貨幣市場，知名投資機構認為，中國政策仍是加密貨幣的阻力，相關管制恐怕短期不會結束，預估比特幣將下跌至2萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-07 09:50:54

中國政府5月中旬宣布禁止金融機構提供加密貨幣交易相關服務，並警告投資人勿從事相關投機交易活動後，比特幣（Bitcoin）價格持續下跌。週六（5）多個「幣圈大咖」的微博帳號遭到封鎖，當日比特幣價格一度跌至3.5萬美元，引起各界關注。投資機構艾維克（Evercore ISI）策略師甚至預測比特幣將下探2萬美元。

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▲（圖／翻攝自）
▲6月6日比特幣價格一度跌至3.5萬美元。（圖／翻攝自Coindesk）
中國媒體報導，幣圈微博大V（獲得個人認證、擁有眾多粉絲的用戶）交易員小俠、肥宅比特幣、八哥談幣、超級比特幣、區塊鏈威廉等幣圈大咖的微博被封，相關頁面顯示，該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。雖然微博過去曾有管制加密貨幣相關帳戶的行為，但由於現在剛好是中國部門加強監管之際，市場可以說是草木皆兵。

▲（圖／翻攝自微博）
▲週六（5）中國多個「幣圈微博大V」帳號遭到封鎖。（圖／翻攝自微博）
週末比特幣和其他加密貨幣價格大跌，外界都在擔憂中國政府將進一步管控加密貨幣市場。《彭博社》報導，高盛（Goldman Sachs Group Inc）提出警告，中國整治加密貨幣恐怕會是持久戰。報告還提到「並非每個人都想加入貨幣圈」，上週高盛內部舉行了2次CIO（資訊總監）的圓桌會議，與會者為25位專注多頭基金、對衝基金的CIO，他們雖然一致偏好具備成長性的投資商品，但並不看好比特幣。

加密貨幣交易所FTX銷售主管奇斯曼（Jonathan Cheesman）認為，中國政策的不確定性，對加密貨幣來說仍是個阻力，但到目前為止，政府管理的範圍還算是零碎，只波及到挖礦、新貨幣發行和零售者。

▲（圖／翻攝自）
▲比特幣價格今日稍微回升，但投資公司分析師多認為，比特幣價格下探的風險仍然存在。（圖／翻攝自Coindesk）
艾維克（Evercore ISI）技術策略師羅斯（Rich Ross）在週五（4）寫道，比特幣仍然在2.9萬美元的大關，可能有下探2萬美元的風險，同時分享自己在4.1萬美元購入比特幣，目前是個賣家。

雖然中國政府加強監管帶給來擔憂，但加密貨幣市場仍有利好消息。薩爾瓦多總統布克利（Nayib Bukele）日前在邁阿密舉行的2021比特幣大會上宣布，計劃立法使比特幣成為該國法定貨幣。總部位於舊金山的支付服務公司「Square Inc.」也在大會上表示將投入500萬美元，開發太陽能挖比特幣，挖礦項目將與區塊鏈技術供應商的合作，由區塊鏈公司「Blockstream」參與建設。

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