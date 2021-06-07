黃偉哲「阻返鄉2奇招」能領獎！網見內容戰爆：製造對立
台灣近期疫情仍舊嚴峻，而面臨即將到來的端午假期，不少人也擔憂會有大量人潮返鄉，希望政府提出對策，而台南市長黃偉哲也祭出「阻返鄉2奇招」，希望以獎金來喚醒民眾防疫意識，卻意外引發部分網友認為有「製造對立與獵巫」的疑慮。
編輯中心/綜合報導
2021-06-07 10:37:06
台南市長黃偉哲昨（7）日在臉書上提到，「南旅外子弟請注意：請立刻退掉返鄉車票，保護自己也保護家人，市府還給你獎金200元；非得回家者，返鄉第一站請到篩檢站，落實家戶聯防，請市民朋友及里鄰長協助通報返鄉未篩檢者，向衛生局通報者最高獎金1萬元」。
部分台南人也紛紛在下方留言表達支持，「市長做得很好，請守護台南」、「之前就退票了！但不會去領這200，這個錢可以有更好的用途」、「都做到這地步了，還執意回鄉的人真的有夠糟糕」、「為了家人好，真的不要回去比較好」。
不過更有不少人質疑「原本乖乖不返家沒買票的沒獎勵，變成要返家之後才退票還能領錢？有夠傻眼，還一堆人支持」、「可以規勸甚至規定，但是通報是在獵巫嗎？容易產生對立」、「可是自行開車返鄉的抓不到」、「會不會變成全民獵巫」、「為什麼要浪費人民的納稅錢，這方法有用嗎？還要讓更多人移動跑去區公所領獎金，增加更多接觸傳染的風險」；甚至連同黨議員陳秋萍、陳怡珍、周麗津與蔡旺銓等人發出聯合聲明，認為此政策恐有獵巫的疑慮「增加鄰里間猜忌與對立，並非市民之福」。（編輯：潘毅）
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