港少女染英國變種源頭不明！母姊也確診 恐釀第5波疫情
香港天水圍一名17歲少女，近日確診新冠肺炎，成為香港第一起源頭不明英國N501Y變種病毒本土個案，連她的母親和姊姊都相繼確診。香港專家認為，可能是有境外輸入個案成了漏網之魚，才讓病毒走入社區。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-07 11:09:22
綜合香港媒體報導，該名少女本月2日因出現發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等症狀，而到天水圍社區健康中心求診，病毒檢測結果呈陽性反應，並帶有N501Y變異病毒株，屬於本土源頭不明個案。當時香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾警告，若不能堵截N501Y變種病毒在香港傳播，則可能會引發第5波疫情，目前除了應更嚴格落實邊境措施，也應安排已打接種過疫苗的入境人士接受抗體測試，以了解是否產生足夠抗體。
在少女確診後，她的母親和姊姊也在過去幾天接連「中招」。香港理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今(7日)接受專訪時表示，經過基排序比對後，少女感染的病毒株，與4月份的輸入個案相比，有10多個不同的基因突變，應該不是直接傳播的關係，恐怕是有其他輸入個案成為漏網之魚，進入社區。
蕭傑恒還提到，少女的病毒基因，與深圳近日的確診個案比較後，發現有20多處不同，所以也不是被深圳抵港人士傳染。目前只有少女的家人確診，屬於關鍵時刻，應盡快確認感染源頭，否則若之後出現其他個案，甚至有不同傳播鏈，恐怕無法阻止第5波疫情爆發。
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