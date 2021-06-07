再添26人死亡！指揮中心：50多歲男送醫當日死亡

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月2日，確診日介於5月12日至6月5日，死亡日介於5月31日至6月6日。
其中死亡個案中，案5174為一名50多歲男子，有萬華活動史，在5/19發病，採檢時應無症狀送往防疫旅館，在5/25確診，個案在5/31被送往醫院，當日死亡。另外，根據指揮中心統計，新增26人死亡個案中，累計又新增4人，皆為其他原因住院後，因為院內感染後死亡。
指揮中心統計，截至目前國內累計671,160例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含648,841例排除)，其中11,491例確診，分別為1,148例境外移入，10,290例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另49例(新增案10772、10826、10829、11143、11144、11146、11147、11148、11149、11155、11177、11179、11184、11190、11193、11194、11225、11227、11228、11229、11230)移除為空號。確診個案中286例死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。