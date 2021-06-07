夫妻爬笠頂山 夫滑落山谷 屏東警消救援仍無生命跡象
家住屏東市饒姓夫妻6日下午15時相約攀爬笠頂山，從第三登山口入山，兩人約走了1個小時路程到5K處見雨勢又轉大，饒夫提議趕緊下山並由饒夫走在前頭，兩人相距一段路程。饒妻下山期間曾聽聞一聲呼喊但四周無異，持續下山到登山口卻未見饒夫抵達，於18時30分許報案，經出動警消救援於22時許在4至5K處尋獲，該男有輕微擦挫傷但已無生命跡象。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-07 14:37:47
屏東縣消防局於6日約18時30分受理民眾報案表示，與先生前往笠頂山，一度以為先生先行下山，至約定時間，遲遲未見其先生即請求協助，消防局立即派遣第一大隊、特搜大隊、瑪家與三地門分隊前往，共計派遣各式車輛5車15人。
消防局特搜大隊副大隊長陳世鴻於晚間22時0分左右，在4至5K處回報發現失聯者於山谷約一百多公尺處，陳世鴻表示，發現失聯者時其身體只有輕微擦挫傷但已僵硬無生命跡象，初步判定山區雨勢不斷路基掏空，加上山區下雨視線不佳滑落山溝，警消冒雨在現場架設繩索將失聯者拉起，協助搬運大體至登山口，後續交家屬及員警處理。
饒姓妻子表示，夫妻平常即有攀爬白賓山及笠頂山習慣，且饒夫(55歲)平日並無心血管等慢性疾病，目前業由屏東縣政府警察局內埔分局方製作相關筆錄報驗，以釐清死因。