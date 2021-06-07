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夫妻爬笠頂山　夫滑落山谷　屏東警消救援仍無生命跡象

▲屏東市饒姓夫妻6日下午15時相約攀爬笠頂山饒夫跌落山谷，警消冒雨派遣第一大隊、特搜大隊、瑪家與三地門分隊前往搜尋。（圖／警方提供, 2021.06.07）
▲屏東市饒姓夫妻6日下午15時相約攀爬笠頂山饒夫跌落山谷，警消冒雨派遣第一大隊、特搜大隊、瑪家與三地門分隊前往搜尋。（圖／警方提供, 2021.06.07）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-07 14:37:47

家住屏東市饒姓夫妻6日下午15時相約攀爬笠頂山，從第三登山口入山，兩人約走了1個小時路程到5K處見雨勢又轉大，饒夫提議趕緊下山並由饒夫走在前頭，兩人相距一段路程。饒妻下山期間曾聽聞一聲呼喊但四周無異，持續下山到登山口卻未見饒夫抵達，於18時30分許報案，經出動警消救援於22時許在4至5K處尋獲，該男有輕微擦挫傷但已無生命跡象。

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▲屏東縣消防局於22時0分特搜大隊副大隊長陳世鴻回報發現失聯者跌落山谷身體僵硬已無生命徵象，現場架設繩索將失聯者拉起，協助搬運大體至登山口。（圖／屏東縣消防局提供,
▲屏東縣消防局於22時0分特搜大隊副大隊長陳世鴻回報發現失聯者跌落山谷身體僵硬已無生命徵象，現場架設繩索將失聯者拉起，協助搬運大體至登山口。（圖／屏東縣消防局提供, 2021.06.07）
屏東縣消防局於6日約18時30分受理民眾報案表示，與先生前往笠頂山，一度以為先生先行下山，至約定時間，遲遲未見其先生即請求協助，消防局立即派遣第一大隊、特搜大隊、瑪家與三地門分隊前往，共計派遣各式車輛5車15人。

消防局特搜大隊副大隊長陳世鴻於晚間22時0分左右，在4至5K處回報發現失聯者於山谷約一百多公尺處，陳世鴻表示，發現失聯者時其身體只有輕微擦挫傷但已僵硬無生命跡象，初步判定山區雨勢不斷路基掏空，加上山區下雨視線不佳滑落山溝，警消冒雨在現場架設繩索將失聯者拉起，協助搬運大體至登山口，後續交家屬及員警處理。

饒姓妻子表示，夫妻平常即有攀爬白賓山及笠頂山習慣，且饒夫(55歲)平日並無心血管等慢性疾病，目前業由屏東縣政府警察局內埔分局方製作相關筆錄報驗，以釐清死因。

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