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京元電染疫　董座李金恭：壓力很大盼14天後正常運作

▲京元電染疫，董座李金恭：壓力很大盼14天後正常運作。（圖／翻攝自 京元電子 KYEC 臉書）
▲京元電染疫，董座李金恭：壓力很大盼14天後正常運作。（圖／翻攝自 京元電子 KYEC 臉書）

中央社

2021-06-07 13:24:06

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）晶圓測試廠京元電苗栗竹南廠外籍移工COVID-19疫情群聚感染，董事長李金恭坦言「壓力很大」，不過他感謝員工共體時艱因應調度，希望14天之後產線可恢復正常運作。

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台灣本土COVID-19疫情嚴峻，6日新增335例本土確診病例，其中苗栗縣個案多達75例，與京元電移工群聚感染案相關就有65例。京元電粗估累計快篩陽性人數約130多位，持續匡列本籍員工40餘人及外籍員工宿舍員工共200多人。

李金恭今天中午接受中央社記者電訪坦言，這幾天他心情不好，壓力很大，主要是擔心員工染疫，產線沒辦法正常生產。

他說，現在公司約2100名外籍移工已經停班，規劃外籍移工停班14天，這段期間人力非常吃緊，還好本國員工共體時艱願意配合調度因應，產線有降載狀況，但是還可以持續運作。

至於產線降載幅度，李金恭表示，還需要經營團隊仔細評估，在恢復正常營運前，「等待的期間感覺非常空洞」。他期盼14天後京元電產線可以恢復正常運作。

從客戶端來看，京元電表示訂單和客戶態度並沒有明顯變化，回應持續正面。

根據資料，京元電主要客戶包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、聯發科（2454）、輝達（Nvidia）、意法半導體（STM）、賽靈思（Xilinx）、聯詠（3034）、韋爾半導體（Will Semiconductor）、瑞薩（Renesas）、博世（Robert Bosch）、華邦電（2344）、日立製作所（Murata）等。

京元電第1季晶圓測試業績占比約34.9%，產品測試占比約41%，封裝占比約20.5%，產品預燒占比約1.5%，其他占比約2.1%。（編輯：潘羿菁）1100607

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