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分手周揚青1年！羅志祥揭感情現況　曝居家生活不煩悶

▲羅志祥（左）與周揚青分手1年多，自揭感情現況。（圖／翻攝羅志祥臉書）
▲羅志祥（左）與周揚青分手1年多，自揭感情現況。（圖／翻攝羅志祥臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-07 14:43:14

藝人羅志祥（小豬）去年4月遭前女友周揚青發出一封「毀滅式分手信」，指他劈腿、多人運動、與旗下藝人愷樂有不正當男女關係，導致人氣一落千丈，他近期靠著經營社群網站及YouTube頻道，力拚復出，就有網友問到他的感情狀態，他也大方回應。

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▲羅志祥在IG回應網友問題。（圖／羅志祥IG）
▲▼羅志祥在IG回應網友問題。（圖／羅志祥IG）
▲羅志祥在IG回應網友問題。（圖／羅志祥IG）
羅志祥昨（6日）在IG限時動態，開放網友提問，滿足眾人的好奇心，有網友問：「你單身嗎？」他立刻狂笑不已，自嘲道：「對啊！哈哈哈哈，沒看新聞喔。」也有網友問：「和前女友分手3個月，好想她，怎麼辦？」他則笑說：「想她就跟他說啊，跟她說：『I miss you baby』。」

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴，全台持續第三級警戒，羅志祥透露YouTube頻道沒更新的原因是都沒有出門，更表示居家防疫一點都不會悶，直言：「 在家是最舒服的，無聊可以整理房間。」不過羅志祥居住在要價上億的內湖高級住宅，想必在大房子的舒適程度，與一般市井小民不可同日而語。

此外，日前陳零九確診新冠肺炎，羅志祥過去曾與陳零九一起主持《娛樂百分百》，他表示有關心陳零九，「有啊我有密他，然後他現在正在隔離中，一切都OK的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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