確保大家水龍頭打開有水　陳其邁：高市即日起水情正常

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陳其邁非常清楚的強調，他知道，供幾天停幾天是非常不便的事情，所以寧可加大節水的力道，想盡辦法開發新的水資源，無論如何都不能讓高雄轉為供5停2限水的紅燈，也因此曾在某次抗旱會議上對團隊指出：「一定要確保大家水龍頭打開有水！」
陳其邁表示，年初以來，與水利會長呂文豪、水利局長蔡長展、水利署及自來水公司，幾乎每週開會，每天都在監控水情變化，取水多少、用水多少都要滴滴計較，目的就是要使灌溉及民生用水取得平衡，保障農民辛苦耕作不受影響。
陳其邁也回憶著說，四月某日，水利局長告訴她，高屏溪川流量降到只剩下3.8cms，比高雄上一次紅燈限水的4.9cms還少了許多。市府馬上啟動節水措施，加大工業用水節水率，鼓勵民眾自主節水，在市民朋友的配合下，我們省下了超過兩座澄清湖水庫的水量。
同時，市府出動機具到高屏堰下游，將溢滲水再抽回貯存在澄清湖，一滴水都不放過，即使全台不下雨，#澄清湖卻能維持八成以上的滿水量。
除了中央開鑿的30口抗旱水井外，市府更啟動緊急鑿井計畫，動員自己的量能，額外再開鑿32口抗旱水井，到五月已陸續供水。
陳其邁也提起這段期間每當高雄山區下起午後陣雨，他便多次到高屏溪上游旗山溪、荖濃溪、濁口溪瞭解水情；日前水利局發現高屏溪上游濁口溪河道偏移，出動機具導正使河道正常匯入高屏溪，增加下游高屏溪攔河堰的川流量。
陳其邁也欣慰地表示，這些種種措施，終於等來了今年第一場梅雨鋒面，帶來豐沛雨量，高屏溪川流量回到正常水平，穩定供應大高雄用水，除了可以引水挹注台南的南化水庫，還可以支援台南自來水。
根據水利局的統計資料指出，昨天32個行政區達豪雨等級，14個測站24小時累積雨量高達300毫米以上，1小時累積雨量最大在大寮區大寮站127.5毫米，遠超過排水防洪設計標準。