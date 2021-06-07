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確保大家水龍頭打開有水　陳其邁：高市即日起水情正常

▲經濟部宣布高雄水情恢復為「水情正常」，高雄市長陳其邁今天臉書發文感謝市民朋友及中央地方所有水利同仁的努力。(圖／高市府提供)
▲經濟部宣布高雄水情恢復為「水情正常」，高雄市長陳其邁今天臉書發文感謝市民朋友及中央地方所有水利同仁的努力。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-07 14:34:40

「一定要確保大家水龍頭打開有水！」陳其邁在某一次抗旱會議上對著團隊這麼說。經濟部宣布高雄水情從黃燈連跳兩級、恢復為「水情正常」，高雄市長陳其邁今(7)日在臉書發文感謝所有市民朋友一起配合節水，及中央地方所有水利同仁的努力。

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▲經濟部宣布高雄水情從黃燈連跳兩級、恢復為「水情正常」。(圖／高市府提供)
▲經濟部宣布高雄水情從黃燈連跳兩級、恢復為「水情正常」。(圖／高市府提供)
陳其邁非常清楚的強調，他知道，供幾天停幾天是非常不便的事情，所以寧可加大節水的力道，想盡辦法開發新的水資源，無論如何都不能讓高雄轉為供5停2限水的紅燈，也因此曾在某次抗旱會議上對團隊指出：「一定要確保大家水龍頭打開有水！」

陳其邁表示，年初以來，與水利會長呂文豪、水利局長蔡長展、水利署及自來水公司，幾乎每週開會，每天都在監控水情變化，取水多少、用水多少都要滴滴計較，目的就是要使灌溉及民生用水取得平衡，保障農民辛苦耕作不受影響。

陳其邁也回憶著說，四月某日，水利局長告訴她，高屏溪川流量降到只剩下3.8cms，比高雄上一次紅燈限水的4.9cms還少了許多。市府馬上啟動節水措施，加大工業用水節水率，鼓勵民眾自主節水，在市民朋友的配合下，我們省下了超過兩座澄清湖水庫的水量。

同時，市府出動機具到高屏堰下游，將溢滲水再抽回貯存在澄清湖，一滴水都不放過，即使全台不下雨，#澄清湖卻能維持八成以上的滿水量。

除了中央開鑿的30口抗旱水井外，市府更啟動緊急鑿井計畫，動員自己的量能，額外再開鑿32口抗旱水井，到五月已陸續供水。

陳其邁也提起這段期間每當高雄山區下起午後陣雨，他便多次到高屏溪上游旗山溪、荖濃溪、濁口溪瞭解水情；日前水利局發現高屏溪上游濁口溪河道偏移，出動機具導正使河道正常匯入高屏溪，增加下游高屏溪攔河堰的川流量。

陳其邁也欣慰地表示，這些種種措施，終於等來了今年第一場梅雨鋒面，帶來豐沛雨量，高屏溪川流量回到正常水平，穩定供應大高雄用水，除了可以引水挹注台南的南化水庫，還可以支援台南自來水。

根據水利局的統計資料指出，昨天32個行政區達豪雨等級，14個測站24小時累積雨量高達300毫米以上，1小時累積雨量最大在大寮區大寮站127.5毫米，遠超過排水防洪設計標準。

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