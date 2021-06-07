三級警戒再延長！教育部：全國學校停課至7／2

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大學指定科目考試將延期至7月28日至7月30日，原訂111學科能力測驗試辦考試取消，改由大考中心另提供紙本練習卷，為確保考生與試務人員健康安全，指定科目考試將以調降每間試場人數至20人、確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員優先施打疫苗等，採最高防疫規格進行試務規劃。
而針對高中以下學校成績評量原則，潘文忠表示，會請各校採從寬認定原則，以彈性、多元方式進行學生學業成績評量。學校原規劃之評量方式有實施困難時，學校應依既有校內行政程序，召開相關會議討論，審酌調整定期評量之次數或改採其他多元評量方式，並得視需要調整學期成績計算方式之日常及各次定期評量占分比率。
針對高中階段，潘文忠指出，依據繁星入學招生規定及簡章規定，各高中繁星推薦作業，應成立推薦委員會，自訂合宜之推薦機制與原則，因此，學校如調整評量方式或學期成績計算方式之日常及各次定期評量占分比率，應確保所有學生一致，並於將來提經學校「推薦委員會」審議確認，不影響學生參與繁星推薦之權益。
潘文忠也提醒，為落實防疫，避免不必要之移動及集會，請各校、各入學委員會及各該主管機關彈性改採線上、傳真、郵寄或電話等通訊方式辦理招生作業及新生報到作業，避免學生、家長親自到場辦理，如有特殊需求，經主管機關同意在疫情許可下得彈性辦理。
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