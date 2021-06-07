COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

三級警戒再延長！教育部：全國學校停課至7／2

▲教育部宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至7月2日，大學指考言延期至28日舉辦。（圖／NOWnews資料照）
▲教育部宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至7月2日，大學指考言延期至28日舉辦。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-07 14:30:16｜2021-06-07 15:43:41

因應疫情，行政院今（7）日宣布全國實施疫情警戒第三級時間延長，教育部部長潘文忠今日也出席指揮中心記者會表示，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至2日，學生改採居家線上學習，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習，而大學指考言延期至28日舉辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲全國停止到校時間延長至2日。（圖／指揮中心提供）
▲全國停止到校時間延長至2日。（圖／指揮中心提供）
大學指定科目考試將延期至7月28日至7月30日，原訂111學科能力測驗試辦考試取消，改由大考中心另提供紙本練習卷，為確保考生與試務人員健康安全，指定科目考試將以調降每間試場人數至20人、確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員優先施打疫苗等，採最高防疫規格進行試務規劃。

▲指考延期至28日舉行。（圖／指揮中心提供）
▲指考延期至28日舉行。（圖／指揮中心提供）
而針對高中以下學校成績評量原則，潘文忠表示，會請各校採從寬認定原則，以彈性、多元方式進行學生學業成績評量。學校原規劃之評量方式有實施困難時，學校應依既有校內行政程序，召開相關會議討論，審酌調整定期評量之次數或改採其他多元評量方式，並得視需要調整學期成績計算方式之日常及各次定期評量占分比率。

▲高中以下學校學業成績評量採從寬認定原則。（圖／指揮中心提供）
▲高中以下學校學業成績評量採從寬認定原則。（圖／指揮中心提供）
針對高中階段，潘文忠指出，依據繁星入學招生規定及簡章規定，各高中繁星推薦作業，應成立推薦委員會，自訂合宜之推薦機制與原則，因此，學校如調整評量方式或學期成績計算方式之日常及各次定期評量占分比率，應確保所有學生一致，並於將來提經學校「推薦委員會」審議確認，不影響學生參與繁星推薦之權益。

▲高中以下學校招生及新生報到方式。（圖／指揮中心提供）
▲高中以下學校招生及新生報到方式。（圖／指揮中心提供）
潘文忠也提醒，為落實防疫，避免不必要之移動及集會，請各校、各入學委員會及各該主管機關彈性改採線上、傳真、郵寄或電話等通訊方式辦理招生作業及新生報到作業，避免學生、家長親自到場辦理，如有特殊需求，經主管機關同意在疫情許可下得彈性辦理。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀