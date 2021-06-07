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空軍出現首例營內感染！2軍官確診　僅剩海軍未淪陷

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-07 15:26:06｜2021-06-07 17:03:59

新冠肺炎疫情持續蔓延，繼陸軍、憲兵與軍校等國軍單位傳出官兵確診後，空軍北部某基地也出現首例營內感染，同寢室2軍官確診。目前這波新冠肺炎染疫風暴中，國軍單位僅剩海軍未傳出確診。

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空軍指出，一名A官兵在1日收假返營後出現發燒症狀，隔天確診新冠肺；同寢室另一名B軍官在室友出現發燒症狀後當下進行居家隔離，當時返家的B官兵也在6日確診。空軍強調，相關營區的接觸人員經篩檢後狀況均正常，也有針對營區消毒，並沒有媒體報載的「確診還到處跑」情事發生。

目前國軍累計確診數已達7人，包括中部第五作戰區的陸軍十軍團1例、北部第三作戰區的憲兵指揮部1例、守衛總統府的憲兵211營1列；東部地區的第二作戰區的陸軍花防部1例、國防醫學院1位碩士研究生確診，如今再度發生空軍2位軍官確診。

去年新冠肺炎疫情爆發後，海軍敦睦艦隊3月底從帛琉回國傳出群聚感染，共36名官兵染疫，軍方為防疫也取消營區開放，今年度營區開放至今也未公布日期。今年適逢中美聯合航空隊(俗稱飛虎隊)成立80週年紀念，原訂月中舉行慶祝活動，但由於疫情影響，空軍表示，目前仍在研商當中，尚未確認是否如期舉辦。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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