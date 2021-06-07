空軍出現首例營內感染！2軍官確診　僅剩海軍未淪陷

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空軍指出，一名A官兵在1日收假返營後出現發燒症狀，隔天確診新冠肺；同寢室另一名B軍官在室友出現發燒症狀後當下進行居家隔離，當時返家的B官兵也在6日確診。空軍強調，相關營區的接觸人員經篩檢後狀況均正常，也有針對營區消毒，並沒有媒體報載的「確診還到處跑」情事發生。





目前國軍累計確診數已達7人，包括中部第五作戰區的陸軍十軍團1例、北部第三作戰區的憲兵指揮部1例、守衛總統府的憲兵211營1列；東部地區的第二作戰區的陸軍花防部1例、國防醫學院1位碩士研究生確診，如今再度發生空軍2位軍官確診。





去年新冠肺炎疫情爆發後，海軍敦睦艦隊3月底從帛琉回國傳出群聚感染，共36名官兵染疫，軍方為防疫也取消營區開放，今年度營區開放至今也未公布日期。今年適逢中美聯合航空隊(俗稱飛虎隊)成立80週年紀念，原訂月中舉行慶祝活動，但由於疫情影響，空軍表示，目前仍在研商當中，尚未確認是否如期舉辦。









