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百姓不能嫌打進身體裡的東西不安全？羅友志暗諷國產疫苗

▲資深媒體人羅友志暗諷國產疫苗，稱百姓難道不能嫌打進身體裡的東西不安全？（圖／新頭殼）
▲資深媒體人羅友志暗諷國產疫苗，稱百姓難道不能嫌打進身體裡的東西不安全？（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-07 16:10:08

台南市昨（6日）祭出「端午守護台南行動」，鼓勵台南民眾通報端午節從北部返回台南未接受篩檢者，而民進黨立委王定宇遭檢舉「南北跑」成防疫破口，資深媒體人羅友志今（7日）則重提王定宇舊事，用防疫扯政治，暗諷國產疫苗與王定宇分租套房事件。

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新冠肺炎台灣本土病例嚴重，施打疫苗是解決之道，國產疫苗飽受爭議，指揮中心指揮官陳時中昨日喊話「讓科學數據說話」，強調國內藥廠製造疫苗也很重要，不過外界仍擔心國產疫苗的有效性與安全性。

羅友志在臉書諷刺國產疫苗，「馬不知臉長，猴子不知屁股紅。百姓是要活命，他們不能有權利嫌打在他身體裡面的東西，是不是安全的嗎？」接著他狂酸，男人是要面子，只是想著怎麼用盡伎倆進入女孩子身體裡面，根本不能對比！他補充說：「我是泛指「所有」男人」。最後，羅友志批評王定宇 :「不過，女生給你房間同住，付出名節代價，還嫌東嫌西，更讓人厭惡！」

先前有網友在PTT論壇上發文，指出王定宇6月3日在台北，6月5日發文表示台南下雨，往返南北可能沒有接受篩檢，因此向台南市長黃偉哲檢舉，黃偉哲則回應，這項獎勵措施主要是針對端午節返鄉的民眾，工作往返不在此範圍。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

資深媒體人羅友志今（7日）則重提王定宇舊事，用防疫扯政治。 (臉書全文) 圖：翻攝自「羅友志 友話直說」臉書
資深媒體人羅友志今（7日）則重提王定宇舊事，用防疫扯政治。 (臉書全文) 圖：翻攝自「羅友志 友話直說」臉書
 

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