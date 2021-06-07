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拜登政府決心徹查新冠源頭！美國務卿：還要追究中國責任

▲美國國務卿布林肯，6日告訴外媒，美國會徹查新冠疫情的起源，並追究中國責任。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯，6日告訴外媒，美國會徹查新冠疫情的起源，並追究中國責任。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-07 15:12:35

新冠肺炎的真實源頭，隨著英美媒體近日重新報導，加上美國拜登政府要求情報單位徹查，都再度掀起病毒是否從中國武漢的實驗室外洩的討論。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)最近在接受外媒訪問時又說，拜登政府決心徹查疫源，而且還會追究中國政府的責任。

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布林肯6日在美國新聞節目《Axios on HBO》上提到，之所以一定要清楚查出病毒的源頭，是為了下次能更有效的防範，至少疫症再次來襲時能減緩衝擊。然而中國到現在，不論是國際調查員和專家的病毒溯源工作、訊息分享方面，都沒有提供世界所需的透明度。

布林肯還說，中國既然自稱是一個「負責任的國家」，那就應盡其所能提供所有信息，以確保全球有能力防止這種情況再次發生。

最後，由於拜登總統近日才剛簽署新的行政命令，將被列入制裁實體名單的中企增至59間，對此布林肯則表示，在中國做生意的美國企業，不協助或支持中國濫用科技監控人民是很重要的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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