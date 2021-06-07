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中央地方防疫動起來！雙北市關注度高　柯文哲滿意度居冠

▲超過八成民眾都有收看各地方政府召開的線上防疫記者會。（圖／NOWnews組圖）
▲超過八成民眾都有收看各地方政府召開的線上防疫記者會。（圖／NOWnews組圖）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-07 16:01:52

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於6月2日到6月6日，針對各地方政府各自動員，訂出相關辦法希望能快速防堵疫情，並召開線上記者會說明防疫進度進行民意調查，吸引4802人次參與，發現有將近三成的網友都有看過雙北市政府開過的防疫記者會，其中有32.68%民眾認為，台北市長柯文哲的防疫措施，對疫情防堵最有成效，且最值得信任、表現最好。

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隨著本土疫情持續升溫，指揮中心今（7）日宣布，全國防疫三級警戒延長至6月28日，各地方政府也都動員，召開線上記者會，針對各縣市強化防疫措施進度進行說明，包括市場分流或防疫檢舉、獎勵制度，希望能夠盡快告知市民防疫措施，加速防堵疫情。

根據調查，有超過八成（83.93%）民眾所在的縣市，有由地方首長召開過防疫記者會，另有8.35%以及7.72%民眾所在縣市沒有記者會，或是不清楚有沒有召開記者會。

其中，地方首長的線上直播記者會，以台北市及新北市收看比率最高，台北市約有25.59%，新北市也有22.93%，接著依據是台中市14.63%，高雄市8.39%，桃園市5.67%，彰化縣4.4%，台南市3.56%，新竹縣市的2.53%，雲林縣、宜蘭縣也各有2.06%與2.01%；苗栗縣、花蓮縣、屏東縣、南投縣、台東縣與嘉義縣市都分別為1%至1.5%不等。

而在這麼多地方政府的線上記者會說，有32.68%民眾認為台北市長柯文哲的防疫措施對疫情防堵最有成效，且最值得信任、表現最好，其次是新北市長侯友宜的24.93%，台中市長盧秀燕16.36%，高雄市長陳其邁8.95%。

有部分縣市的直播記者會，觀看數甚至超越了中央流行疫情指揮中心，將近七成（65.79%）民眾認為，這是因為地方政府的資訊比較新，能即時知道防疫措施，讓市民能更了解所在縣市政策；將近兩成（17.82%）民眾覺得能藉此比對中央跟地方是否有出入或溝通不全，但也有10%左右的民眾覺得這樣反而太多記者會，讓資訊過於雜亂，覺得不如全由中央統整後再公告。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有4802人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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