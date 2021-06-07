中央地方防疫動起來！雙北市關注度高　柯文哲滿意度居冠

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根據調查，有超過八成（83.93%）民眾所在的縣市，有由地方首長召開過防疫記者會，另有8.35%以及7.72%民眾所在縣市沒有記者會，或是不清楚有沒有召開記者會。
其中，地方首長的線上直播記者會，以台北市及新北市收看比率最高，台北市約有25.59%，新北市也有22.93%，接著依據是台中市14.63%，高雄市8.39%，桃園市5.67%，彰化縣4.4%，台南市3.56%，新竹縣市的2.53%，雲林縣、宜蘭縣也各有2.06%與2.01%；苗栗縣、花蓮縣、屏東縣、南投縣、台東縣與嘉義縣市都分別為1%至1.5%不等。
而在這麼多地方政府的線上記者會說，有32.68%民眾認為台北市長柯文哲的防疫措施對疫情防堵最有成效，且最值得信任、表現最好，其次是新北市長侯友宜的24.93%，台中市長盧秀燕16.36%，高雄市長陳其邁8.95%。
有部分縣市的直播記者會，觀看數甚至超越了中央流行疫情指揮中心，將近七成（65.79%）民眾認為，這是因為地方政府的資訊比較新，能即時知道防疫措施，讓市民能更了解所在縣市政策；將近兩成（17.82%）民眾覺得能藉此比對中央跟地方是否有出入或溝通不全，但也有10%左右的民眾覺得這樣反而太多記者會，讓資訊過於雜亂，覺得不如全由中央統整後再公告。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有4802人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
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