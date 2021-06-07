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中國高考作文　8道不同題目均緊扣中共建黨百年

▲今年是中共建黨百年，中國高考都將此事入題。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年是中共建黨百年，中國高考都將此事入題。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-07 18:39:28

（中央社台北7日電）今年是中共建黨百年，中國高考都將此事入題，其中一份作文試題更要求考生回顧黨史與烈士事跡。專家分析，今年雖有8道不同作文題，但主題只有1個，就是強調「新百年時代」的責任擔當。

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中國高考（大學入學考試）今天登場。據中國教育部統計，共有1078萬名考生同赴考場。今天上午，首場語文科考試剛結束，全國各地的作文題目一如既往，登上了微博熱搜。不少網友忙著湊熱鬧，想要知道今年各地高考作文題目有什麼樣的「哏」。

今年全國高考語文作文共有8套試卷，其中由教育部考試中心命題的試卷4套，北京、天津、上海、浙江則自行命題，因此共有8個不同作文考題。由於適逢中共建黨百年，官方大肆宣揚與慶祝，因此事前不少考前猜題與輿論都認為，這將是一個必考的「時事題」。

央視、澎湃新聞報導，由教育部命題的全國甲卷，作文試題以「中國共產黨走過百年歷程」為導引，要求考生回顧歷史、歌曲、文學作品與烈士事跡，並稱「我們的未來將融匯於中華民族偉大復興的新征程，我們處在一個大有可為的時代」，要求考生以「可為與有為」為主題，撰寫文章。

報導指出，作文試題提供的素材「將青年的成長與未來發展，放在當代中國特定的環境中，展現出當代青年的成長受到革命文化與社會主義先進文化的浸潤和滋養，凸顯中國共產黨、革命文化和社會主義先進文化與青年之間的密切聯繫」。

報導引述國家教育考試指導委員會專家陳志文的評論指出，今年高考雖有8套試卷、8道作文題，其實只有一個主題，「即站在新百年的節點上，強調青年的責任與擔當」。

北京市教育委員會的官方微博，稍早針對北京試卷的作文題目「論生逢其時」刊發評論說，今年適逢中國共產黨成立百年，是中國歷史上「重要的年頭」，加上今年的考生在經歷疫情考驗後，更能從抗疫的過程中體會到國家凝聚力。

評論指，這個題目啟發考生認識和理解身處的時代，反思自己的人生態度和道路選擇，並強調只有個人發展與國家發展的前景結合，才能真正在個人之生與時代之時之間建立起良性的關係。「考生應以積極的姿態回應民族復興、國家發展的時代呼喚，肩負起時代賦予的責任」。（編輯：吳柏緯/邱國強）1100607

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