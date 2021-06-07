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屏東連6例隔離期滿陰轉陽　全縣規劃3處大型疫苗接種站

▲屏東縣政府7日公佈新增1個本土病例，同樣是居家隔離期滿後採檢，結果由陰轉陽確診。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.07）
▲屏東縣政府7日公佈新增1個本土病例，同樣是居家隔離期滿後採檢，結果由陰轉陽確診。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.07）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-07 16:43:01

屏東縣政府7日公佈新增1個本土病例，同樣是居家隔離期滿後採檢，結果由陰轉陽確診；縣長潘孟安表示，病毒詭譎多變，但屏東類似個案累計已有6例，縣府團隊認為並不尋常，中央流行疫情指揮中心上週接獲本縣反應後，已回覆將在專家會議中討論，希望能研議出有益於疫情、讓民眾安心的策略。

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案號「11496」55歲女子，因先生接觸由北部返回屏東老家的臺北市確診個案「3479」，於5月23日確診，案號「4465」，她被匡列居家隔離，最後接觸日是5月23日，從24日零時起到6月6日止，匡列隔離14天，但6月5日採檢結果，於隔日確診，收治到醫院治療中。

▲案號「11496」55歲女子，因先生接觸由北部返回屏東老家的臺北市確診個案，她被匡列居家隔離14天期滿，於隔日確診收治到醫院治療中。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「11496」55歲女子，因先生接觸由北部返回屏東老家的臺北市確診個案，她被匡列居家隔離14天期滿，於隔日確診收治到醫院治療中。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.07）
屏東自6月4日至7日接連出現6個隔離期滿陰轉陽病例，潘孟安強調，縣府面對疫情採取嚴謹措施，目前居家隔離者在屆滿前一天再次採檢，沒想到紛紛出現陰轉陽的情形，感謝中央流行疫情指揮中心的重視，將排入專家會議討論。

目前屏東縣累計33個本土病例中，重症6人，已有10人出院轉自主健康管理中。截至6月4日，本縣獲配COVID-19疫苗18286劑已全數施打完畢。

▲屏東縣針對人口密集及缺乏醫院的鄉鎮規劃三處大型疫苗接種站，分別是:屏北區-屏北高中、屏東市區-屏東體育館、潮州區-潮州高中完成設站。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣針對人口密集及缺乏醫院的鄉鎮規劃三處大型疫苗接種站，分別是:屏北區-屏北高中、屏東市區-屏東體育館、潮州區-潮州高中完成設站。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.07）
潘孟安指出，現階段尚未獲得中央撥配疫苗，但縣府已展開部署，除33鄉鎮市衛生所及14家責任醫院外，並針對人口密集及缺乏醫院的鄉鎮規劃三處大型疫苗接種站，並積極招募基層診所共同參與，方便民眾分流分批就近接種，提升疫苗接種效率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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