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美國3參議員訪台捐疫苗　中外交部：堅決反對已提出交涉

▲中國外交部發言人回美國3位參議員訪台，呼籲美方不要向台獨勢力發出錯誤信號。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部發言人回美國3位參議員訪台，呼籲美方不要向台獨勢力發出錯誤信號。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-07 17:22:56｜2021-06-07 17:35:16

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）週日（6）率團來談訪問，並宣布美方將捐助我75萬劑新冠疫苗，協助台灣度過疫情難關。中國外交部今（7）日於例行記者會上呼籲美方恪守一個中國原則，停止與台灣展開任何形式的官方往來。

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《路透社》等外媒在參議員抵台前特別報導，提到國會議員的訪問行程可能激怒中國，解放軍近期頻繁派出軍機干擾台灣西南防空識別區。美國作為台灣重要支持者及武器供應商，此次美國參議員訪台，不出所料中國官方仍會譴責美國干預「中國內政」等行為。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上表示，美國三位國議員訪問台灣，並會見台灣地區領導人，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部敦促，美方確實恪守一中原則與中美三公報，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步的嚴重損害。

▲中國國台辦發言人馬曉光4日回應日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗一事，強調民進黨不應阻撓數量夠、效用好的大陸疫苗輸台。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國台辦發言人馬曉光再次批評台灣「以疫謀獨」。（圖／美聯社／達志影像）
國台辦今日也正式回應美國國會議員訪台一事，辦公室發言人馬曉光重複，中方敦促美方恪守一個中國原則，呼籲美國停止同「中國台灣」地區任何形式的官方的官方往來與軍事聯繫。台灣目前新冠肺炎疫情持續惡化，民進黨當局卻無視廣大台胞生命健康安全，處心積慮挑釁兩岸關係、製造事端，再次暴露民進黨視民眾生命如草芥、不顧台灣民眾健康福祉、一味進行政治操作的「謀獨本性」與醜惡嘴臉。

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