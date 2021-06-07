80熱血醫護排班支援 竹縣完成首座大型疫苗接種站

新竹縣長楊文科今（7）日上午偕同新竹縣醫師公會理長古有韾、麥建方、羅世績醫師，視察剛建置完成、位於體育館戶外迴廊的新竹縣首座大型疫苗接種站。楊文科表示，鑑於竹竹苗防疫作戰聯盟成立必需加強防疫力道，特別指示衛生、工務單位假日趕工大型疫苗接種站，目前並徵募近80位熱血醫護排班支援疫苗接種(初期每日3~5組)，待疫苗到貨後可立即依序為民眾免費施打疫苗，預估體育館接種站一天可接種1000劑，而全縣各接種站的目標接種量是日拚一萬劑。





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新竹縣政府衛生局表示，位於戶外的大型接種站動線接近200公尺，在工務處協助下，相關照明及電力設備、環保廁所、指引看板、保持社交距離的地貼、分隔紅龍都已準備就緒。這處場地既通風又寬敞，據麥醫師表示，是目前為止竹竹苗地區最大的疫苗接種站，而場地布置和施打流程在醫師公會協助下，已建置妥當，毗鄰的體育場有500個汽車位，民眾也可方便的停車。





新竹縣政府衛生局表示，目前新竹縣疫苗接種的合約醫療院所:包括8家醫院(每天接種4000劑)、13家衛生所(每天接種 1300人次)、8家診所(每天接種 400人次)、社區接種站10站(每天800劑)，以及今天完成的體育館大型接種站。另外，竹東鎮、湖口鄉也正規劃高規格防疫的大型接種站，並接洽竹北地區更多診所加入施打新冠疫苗的行列。





楊文科強調，疫情嚴峻民眾施打的意願愈來愈高，雖然中央疫苗還沒到位，但一定要事先部署、加快接種的效率，一旦疫苗大量到貨後就可即刻啟動大型接種站接種作業。





楊文科呼籲鄉親，即使完成COVID-19疫苗接種，仍應持續落實勤洗手、佩戴口罩、咳嗽禮節等個人衛生習慣，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，以降低感染風險，確保自身健康。



