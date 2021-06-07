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中國外宣戰狼變貓熊？學者：戰略不變只調整戰術

▲中共總書記習近平日前要求，對外宣傳要塑造「可信、可愛、可敬」形象，被解讀為中國「戰狼」外宣風格可能轉向。但學者認為，這不代表中國對外戰略有變，只是自認戰術上「還可以更好」。示意圖。（圖／取自 apcss.org ）
▲中共總書記習近平日前要求，對外宣傳要塑造「可信、可愛、可敬」形象，被解讀為中國「戰狼」外宣風格可能轉向。但學者認為，這不代表中國對外戰略有變，只是自認戰術上「還可以更好」。示意圖。（圖／取自 apcss.org ）

中央社

2021-06-07 18:23:48

（中央社台北7日電）中共總書記習近平日前要求，對外宣傳要塑造「可信、可愛、可敬」形象，被解讀為中國「戰狼」外宣風格可能轉向。但學者認為，這不代表中國對外戰略有變，只是自認戰術上「還可以更好」。

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習近平5月31日主持中共中央政治局集體學習時要求，要構建「具有鮮明中國特色的戰略傳播體系」，營造有利外部輿論環境，提升中國「在重大問題的對外發聲能力」。且要「注重把握好基調，『既開放自信也謙遜謙和』，努力塑造『可信、可愛、可敬』的中國形象」。

中國外交及外宣近年來大舉轉向，「戰狼風」成為主流，戰鬥力雖十足，但卻激起歐美及亞太國家政壇及民眾的惡感與質疑，導致中國國際形象嚴重受損，呈現反效果。但在習近平這番談話前，這種「戰狼風」未見收斂跡象。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，美國芝加哥大學政治系教授楊大利認為，外宣是外交的一環，在中美關係與中國外交整體布局陷入膠著下，習近平可能希望從戰術上作調整，但他的談話並不意味北京承認錯誤，「只是在說可以做得更好」。

楊大利認為，就中共體制而言，「集體學習」的性質比不上政治局會議，只是在於藉此「加深一下黨的領導對這個主題的認識」。

他指出，從習近平講話的另外2項內容可看出，中共可能會在形勢與方法上有新作法，但無意就對外戰略做出重大調整。一是習近平說要幫助國外民眾認識「中國共產黨為什麼能、馬克思主義為什麼行、中國特色社會主義為什麼好」。

楊大利說，習近平與前任的不同在於，他強調共產黨執政的合法性，「讓大家理直氣壯地宣傳共產黨執政」。這項講話仍強調這一點，顯示「所謂戰狼風格是不會變的」。

這項政治局集體學習，講課的是以往言論「戰狼味」十足、在中國學界評價兩極的學者張維為。楊大利認為，這代表「實際上是中共自己人在做一些反思」，反思的是「我們已經做得很好了，但是還要做得更好」。

澳洲國立大學教授宋文笛指出，習近平這番講話，意在強調中共大外宣的戰術轉型，在措辭上勇於吸納西方詞匯、在溝通上凸顯「中國經驗的普世共同性」，以此弱化外界壓力。（編輯：邱國強/吳柏緯）1110607

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