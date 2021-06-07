問「疫苗何時打」突飆髒話！疾管家回嘴9字 男當場嚇歪
國內疫情持續延燒，為了隨時提供給民眾最新訊息，政府推出疾管署LINE官方帳號「疾管家」，使用者不僅能透過其掃描實聯致QR Code，進行簡訊實聯制，還能查詢疫苗、國內外疫情等資訊。對此，就有網友透過疾管家詢問疫苗接種時間，就火大傳了髒話，疾管家立即回了9字，讓他嚇傻直呼「原來疾管家會回嘴！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-07 21:55:47
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上貼出一張對話截圖，只見畫面中原PO透過LINE官方帳號「疾管家」詢問疫苗何時能施打，疾管家立馬回應「各個族群要打的疫苗都不同，我現在可以幫你查詢幼兒或孕婦的接種時程喔！」接著詢問「請問你現在要查的是幼兒還是孕婦呢？」
由於問題沒被正面回答到，讓原PO氣得罵了髒話，但疾管家卻立即回嘴「猴！你沒收工就罵髒話！」突然其來的回話，讓原PO當場嚇了一跳，驚恐直呼「原來疾管家會回嘴，嚇死我惹」
貼文一曝光，就引來許多網友笑翻留言，「好像高中那時玩的AI人工智慧回話網頁」、「突然想去跟疾管家聊天了」、「疾管家被玩壞了」、「你Po出來害一堆人去罵他髒話怎麼辦啦」、「來去玩…………不無聊了」、「原來可以對話啊！」、「等等疾管家就當機了」、「不要玩疾管家啦」；甚至還有人貼出其他對話紀錄，笑喊「問他問題真的會回應....」、「前幾天也有玩過…但是他好官方」。（編輯：陳雅雲）
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