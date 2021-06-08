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小孩沒人顧！爸帶兒一起送貨到全聯　網：忘了感謝2職業

▲有男網友透露，他到全聯購物時，看到一位物流先生帶著兒子一起送貨，小孩在一旁不斷問問題，讓他頓時發覺原來是「孩子沒人顧」，爸爸只好帶著一起上班，同時更感嘆，大家在感謝醫護人員時，卻忘了感謝「這2職業的人」。（圖／NOWnews資料照）
▲有男網友透露，他到全聯購物時，看到一位物流先生帶著兒子一起送貨，小孩在一旁不斷問問題，讓他頓時發覺原來是「孩子沒人顧」，爸爸只好帶著一起上班，同時更感嘆，大家在感謝醫護人員時，卻忘了感謝「這2職業的人」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 07:45:05

國內疫情未見趨緩，昨（7）日又增加211例本土個案，前線醫護人員全都疲於奔命，許多民眾也相當感謝他們的守護。然而，昨日就有一名男網友透露，他到全聯購物時，看到一位物流先生帶著兒子一起送貨，小孩在一旁不斷問問題，讓他頓時發覺原來是「孩子沒人顧」，爸爸只好帶著一起上班，同時更感嘆，大家在感謝醫護人員時，卻忘了感謝「這2職業的人」。

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原PO在臉書社團「抱怨2公社」表示，自己昨天上午到全聯採買物資時，看到一個物流先生，「應該是送貨順便把貨物直接上架，推了一車貨物，正在冷藏櫃前把貨物上架，在他補貨的同時，旁邊站著一個小朋友，大約小學2、3年級左右的年紀，幫忙扶著推車，一邊在旁邊不斷的問著問題，這時我才知道…原來是物流爸爸帶著小孩一起來上班送貨，應該是小孩沒人顧，必須帶在身邊。」

▲男網友認為，我們在感謝醫護、警消等前線作戰人員時，也要好好感謝無法在家工作，仍然需要正常上班的「物流」及「服務業」這些後勤補給人員。（示意圖，與本文無關／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲男網友認為，我們在感謝醫護、警消等前線作戰人員時，也要好好感謝無法在家工作，仍然需要正常上班的「物流」及「服務業」這些後勤補給人員。（示意圖，與本文無關／《NOWnews今日新聞》資料照）

而這情況也讓原PO不禁想著「當我們都在感謝醫護、警消等正在前線作戰人員時，是否也要好好感謝這些無法在家工作，仍然需要正常上班的『物流』及『服務業』這些後勤補給人員，默默的替人民補充每日所需的物資，要打贏這場戰役，前線的作戰跟後勤的補給都是非常重要的，謝謝你們，辛苦了，加油！」原PO更透露，他結完帳時，收銀人員還跟我說了聲「謝謝」，而他也回應了對方「你也辛苦了，謝謝你！」此外，原PO更希望疫情可以快點控制住！

貼文一出，網友紛紛留言「社區清潔人員跟保全也都很辛苦，可是從沒有人感謝這些人，甚至認為是應該的，可是當疫情真的嚴重到要封城時，這些人仍然要上班」、「真的，這些物流司機也真的很辛苦」、「我女兒也都跟著我在市場到處跑...沒有上課的時間只能自己顧」、「真的是辛苦每一位在最前線的大家，謝謝有您們不辭辛勞的付出，感恩您們」、「我上班的地方，大貨車司機也是要帶著小朋友上班！」「非常時期同理心很重要，敬佩辛苦的宅配司機們」；另也釣出服務業網友回應「身為服務業的，終於看到溫暖了…追貨+補貨真的很虛脫！願疫情快快穩定下來」。（編輯：許苡晴）

▲有男網友透露，他到全聯購物時，看到一位物流先生帶著兒子一起送貨，小孩在一旁不斷問問題，讓他頓時發覺原來是「孩子沒人顧」，爸爸只好帶著一起上班，同時更感嘆，大家在感謝醫護人員時，卻忘了感謝「這2職業的人」。（圖／翻攝自臉書社團「抱怨2公社」）
▲有男網友透露，他到全聯購物時，看到一位物流先生帶著兒子一起送貨，小孩在一旁不斷問問題，讓他頓時發覺原來是「孩子沒人顧」，爸爸只好帶著一起上班，同時更感嘆，大家在感謝醫護人員時，卻忘了感謝「這2職業的人」。（圖／翻攝自臉書社團「抱怨2公社」）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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