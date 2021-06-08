台海成熱門話題！韓駐美記者：華府討論台灣比韓國多20倍
美國3名參議員6日搭乘美國空軍運輸機來台訪問，承諾捐助台灣75萬劑疫苗、重申對台灣的支持，罕見表態引起各界關注。《韓國經濟日報》駐美記者爆料，現在美國高層更關注台灣議題，華府一天談論台灣的次數，比南韓多10倍甚至20倍，和川普時期關注朝鮮（北韓）議題的情況大不相同。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-08 09:46:03
《韓國經濟日報》昨日刊登駐美記者Ju Yong-Seok（주용석 ）專欄，內文提到，5月21日韓國總統文在寅訪美，與美國總統拜登一同表達對台海和平的關切，美韓會後記者提問環節可見，比起韓國半導體產業在美國投資，國際社會更關注韓國在台灣議題上的立場。
華盛頓一位智庫官員向Ju Yong-Seok透露，現在華府不論非官方還是正式場合上，人們談論台灣的次數，比談論韓國多10倍甚至20倍以上。如果說川普執政時期北韓是大家最關注的議題，那現在台灣已經取而代之成為焦點。
《韓國經濟日報》指出，拜登政府在台灣問題上投入大量精力，國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月訪問日本，與日方官員進行會2+2談後發表共同聲明表達對台議題的關切，是時隔52年以來首次再度提及台灣。實際上對於日本和韓國來說，在台灣議題上表態都是個負擔，但拜登政府還是將此列入議程，可見華府對台灣問題的重視。
拜登政府日前宣布將捐出8000萬劑新冠疫苗，美國在東亞的疫苗外交也加強了與日韓台三方的盟友關係，美國3名參議員會見蔡英文總統並宣布贈與台灣75萬劑疫苗，作為美國盟友的韓國也獲得了101萬劑疫苗；日本則是提供台灣124萬AZ疫苗（AstraZeneca）。
早前美國前、現任印太司令在國會聽證上都強調了中共對台的武力威脅，台灣台積電（TSMC）也在半導體產業扮演重要角色。《韓國經濟日報》認為，美國將持續關注台灣議題，日本現在也「渡過了盧比孔河」（意指破釜沈舟）明確表態挺台，經濟上仰賴中國的韓國，未來負擔只會越來越重，現在正是韓國政府制定對台政策，因應中國強烈反對的時機。