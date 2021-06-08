廣東7日新增19例本土確診　管控升級

（中央社台北8日電）中國7日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例33例，其中14例為境外移入，本土病例19例均在廣東。廣州市昨天深夜發布通知，關閉高風險的農貿市場，進出餐飲場所和醫院須掃碼。
根據中國國家衛健委官網，7日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，其中境外移入病例14例（廣東3例，內蒙古2例，上海2例，福建2例，北京1例，天津1例，江蘇1例，四川1例，雲南1例），本土病例19例（均在廣東）。
新增無症狀感染者16例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者372例。
截至7日，中國大陸現有確診病例409例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1300例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者103萬1331人，尚在醫學觀察的密切接觸者8695人。
香港特別行政區累計確診1萬1865例，其中死亡210例；澳門特別行政區累計確診51例，全數出院。
當前中國大陸的本土疫情中，以廣州最受關注。據廣州市衛健委網站消息，5月21日至6月6日，廣州市本輪疫情累計報告98例境內感染者。
常住人口超過1800萬人的廣州已展開全員核酸檢測，並祭出離市出省須持48小時內核酸檢測證明等措施。
廣州日報7日深夜發布當局有關加強部分重點場所疫情防控的通告，表示即日起關停全市中高風險及封閉、封控管理區域的農貿市場，全市餐飲場所、醫療機構等重點場所實行掃碼進場。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100608