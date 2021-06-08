衛生所領「1790劑疫苗卻打1955人」！真相眾驚：長知識了

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結果，竹北衛生所也在留言處解釋「這是衛生所同仁抽藥時細心、專注，不要浪費藥液，所以才能多打了165人，台灣要取得疫苗不容易，能省一劑就是一劑，目前全國都是採取這種方式，可能還有其他縣市表現得比我們更好」；而留言串中也釣出新竹縣長楊文科出面回應「謝謝衛生所同仁最精準專業的施打且不浪費藥液，多打了165位醫護同仁！辛苦了！謝謝你們！」不少網友得知真相後也頻頻大喊「真的長知識了！感謝你們的付出」！
而對此事件，ICU醫師陳志金也在臉書解釋，表示「日本捐贈給台灣124萬劑疫苗，不是124萬「瓶(vial)」，是124萬劑(dose)，就是可以提供給124萬人次施打，1瓶有10劑可供10個人次施打，但是，如果稍微節省一點，使用「低殘留空針Low dead space syringe」，1瓶AZ疫苗是有可能供給11人次施打的，也就是，124萬劑有可能多讓12.4萬人施打，所以，最多總共可讓136萬4千人施打。（編輯：張嘉哲）
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