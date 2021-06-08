衛生所領「1790劑疫苗卻打1955人」！真相眾驚：長知識了

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▲竹北衛生所分享AZ疫苗施打狀況，反倒引發一波討論。（圖/竹北衛生所臉書）

這是衛生所同仁抽藥時細心、專注，不要浪費藥液

使用「低殘留空針Low dead space syringe」，1瓶AZ疫苗是有可能供給11人次施打的，也就是，124萬劑有可能多讓12.4萬人施打