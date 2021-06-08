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衛生所領「1790劑疫苗卻打1955人」！真相眾驚：長知識了

▲竹北衛生所日前公告AZ疫苗施打狀況，意外掀起熱議。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲竹北衛生所日前公告AZ疫苗施打狀況，意外掀起熱議。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 10:43:05

台灣疫苗數量依舊遠遠不足國人全部施打，目前開放第一、二、三類人先行施打，各地方相關機關領取疫苗之後，就立刻為一線的醫護人員施打，以確保他們在為民服務時，大幅降低染疫的風險。不過，近日就有網友發現竹北市衛生所表明已經將領取的1790劑疫苗施打完畢，但人數卻是1955人，讓他看了一頭霧水，而解答曝光之後，也引發討論。

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竹北衛生所日前在臉書貼文指出「截至6月4日，本所AZ疫苗接種情形，總共領用1970劑，接種1955人，全體同仁引以為傲，待下一批疫苗下貨，會立即為各位服務」，結果貼文被網友轉傳詢問「是小編打錯喔？1790怎麼接種1955人....」、「數字也差太多，難不成AZ疫苗超大瓶XD」、「1970劑不就1970人打？數字好怪」。

▲竹北衛生所分享AZ疫苗施打狀況，反倒引發一波討論。（圖/竹北衛生所臉書）
▲竹北衛生所分享AZ疫苗施打狀況，反倒引發一波討論。（圖/竹北衛生所臉書）
結果，竹北衛生所也在留言處解釋「這是衛生所同仁抽藥時細心、專注，不要浪費藥液，所以才能多打了165人，台灣要取得疫苗不容易，能省一劑就是一劑，目前全國都是採取這種方式，可能還有其他縣市表現得比我們更好」；而留言串中也釣出新竹縣長楊文科出面回應「謝謝衛生所同仁最精準專業的施打且不浪費藥液，多打了165位醫護同仁！辛苦了！謝謝你們！」不少網友得知真相後也頻頻大喊「真的長知識了！感謝你們的付出」！

而對此事件，ICU醫師陳志金也在臉書解釋，表示「日本捐贈給台灣124萬劑疫苗，不是124萬「瓶(vial)」，是124萬劑(dose)，就是可以提供給124萬人次施打，1瓶有10劑可供10個人次施打，但是，如果稍微節省一點，使用「低殘留空針Low dead space syringe」，1瓶AZ疫苗是有可能供給11人次施打的，也就是，124萬劑有可能多讓12.4萬人施打，所以，最多總共可讓136萬4千人施打。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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