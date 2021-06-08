甘肅馬拉松21死「倒地照」當廣告！中國吸汗衣公司被罵爆
中國省甘肅省5月22日舉行「馬拉松百公里越野賽」意外遇上極端天氣，當地山區急速降溫、下冰雹雨雪，導致21人不幸罹難。中國國家體育局上週宣布暫停山地越野等責任不清、規則不完善的危險體育賽事，表達對重大意外的深切關注，但卻有服飾公司拿悲劇作為宣傳，引起社會輿論強烈批評。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-08 10:49:37
綜合中國媒體報導，上海一家「小藍象服裝公司」的店面，使用甘肅越野賽事故照片作為吸汗內衣產品的廣告宣傳，並配文「保持乾燥，至關重要」、「只顧保暖，而忽略了大量出汗引起的失溫風險」的標語。圖片中可見，越野賽的參賽者遭遇低溫，聚在一起取暖等待救援。
甘肅省上個月舉醒娥馬拉松越野賽，有超過170名跑者參與百公里越野賽，由於以往當地天氣炎熱，大部分人都身著輕裝缺乏保暖衣物，主辦單位也沒有在賽道中間設立足夠的補給點，導致憾事發生。上海小藍象服裝公司以悲劇作為宣傳素材，引起中國網友一片罵聲，痛批「毫無人性」、「滴血的饅頭」。
小藍象服裝公司昨（7）日向《澎湃新聞》表示，公司已將涉事廣告下架，並正調查中。同日下午4時許，小藍象在官方微博發佈道歉聲明，指因該公司門市「保持乾燥，至關重要」畫面素材使用不當，引發公眾質疑，已進行整改並下架。聲明還指，對於事件帶來的不良影響深表歉意，將完善內容審查機制，杜絕同類事件再次發生。