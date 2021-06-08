日職／大王is讚！ELEVEN體育家族送球迷洋聯周邊
上週日本職棒交流賽移至中央聯盟主場，「台灣雙至寶」王柏融、吳念庭連兩天同天連線開轟，讓球迷嗨翻，王柏融在賽後訪問提到代表台灣感謝日本贈送疫苗，感動不少觀眾，本週交流賽回來太平洋聯盟主場，ELEVEN體育家族今天(8日)起至星期天(13日)天天一日兩場，讓球迷看好看滿，一起透過轉播為王柏融跟吳念庭加油，為了慶祝本週交流賽回到洋聯主場，ELEVEN體育家族也在粉專舉辦活動送給球迷洋聯主場球隊的相關周邊，千萬不要錯過！
記者吳政紘/綜合報導
2021-06-08 15:21:10
王柏融合約年大爆發，本季目前截至上週日，一共出賽25場有70打數20支安打5發全壘打14打點，打擊率0.286，其中安打跟全壘打跟打點更是遠超過去年一整個賽季，５發陽春砲也等同於過去兩個日職賽季的總數，本季跟吳念庭時常連線，從「520」開始展現絕佳默契，球迷朋友也相當期待今天能再見證雙至寶連三天同日開砲，大王表現絕佳，樂天桃猿的球員們也時常關注。
「鄉長」陳禹勳在王柏融有表現時，不僅會來ELEVEN體育家族粉專影片下留言：「大王is讚」，也時常在個人粉專分享大王的表現為他加油；北海道日本火腿鬥士今天起先與央聯排名第一的阪神虎展開三連戰，接著與橫濱DeNA海灣之星交手，火腿隊今天派出目前八連不敗的上澤直之，阪神派出王牌投手西勇輝，但西勇輝自從４月底開始就沒拿勝，期盼王柏融今天能先發，跟隊友合力擊退阪神。
吳念庭昨天(7日)過28歲生日，埼玉西武獅官方推特也送上祝福，今年也是吳念庭在日職表現大爆發的一年，本季截至上週日一共出賽52場有172打數47支安打6發全壘打28打點，打擊率0.273，期許吳念庭能繼續穩定出賽，明年能夠有機會在開幕戰擔任先發。
埼玉西武獅今天起先與橫濱DeNA海灣之星進行三連戰，接著再交手中日龍，西武現在與洋聯排名第三的羅德有兩場勝差，可否藉由本週交流賽超車，值得關注，西武今天派出５月狀況甚好的松本航，要來面對的是前克里夫蘭印地安人農場投手MICHAEL PEOPLES，本季目前５次先發，２勝1敗，也期待吳念庭今天持續打出好成績，幫助西武獅力剋央聯目前墊底的橫濱，觀眾也可以月付99元來訂閱ELEVEN體育家族APP來收看賽事。