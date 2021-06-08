報恩怎能慢！日捐台疫苗有夠快　凡人譜：這速度我都驚呆

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他們同時關心台灣民眾打疫苗的進度，透露日本先前規定65歲以上人士優先，最近才開放65歲以下的人，但跟台灣一樣，仍以醫護前線為優先施打對象。
凡人譜睽違1年3個月推出新單曲《距離》，他們透露錄音到發行間的防疫措施，透露採訪時會戴口罩，演唱會舞台前有一道防線，為了與觀眾保持社交距離，成員不能越過那條線，在大合唱時大家原本習慣共用一支麥克風，但現在會分開用；而粉絲除了戴口罩參與，也規定不能尖叫；表演結束的慶功宴也全數取消，「大家都很徹底的在做防疫這件事」。
五月天3月一連舉辦多場演出，山村隆太當時有線上收看，他羨慕觀眾當時雖然會戴口罩，但都可以尖叫，「對我來說，日本一年多都是這樣的情況（不能尖叫），這次最新巡迴，一開始到現在也是，觀眾是不可以出聲音的，所以看到五月天好懷念，那是我們喪失的東西！」
山村隆太2017年因罹患「歌唱時機能性發聲障礙」暫停活動，直到2019年才復出歌壇，他以曾是病人的角度，鼓勵現在因病所苦的各位打氣，表示：「在我生病後，經驗談就是不管痛苦辛苦，都會有想一人獨處或是依靠誰的想法，我自己是會想要跟誰在一起，團員的支持或歌迷支持，有人陪伴是好的選擇，雖然現在一個人的情況會比較多（指隔離），但像現在這樣線上接受訪問這件事，也可以讓心情受到撫慰，所以不要一個人對抗病魔。」
訪談最後，他們也向台灣歌迷喊話：「雖然現在是很辛苦的時期，日本會支援台灣幫助台灣，希望可以早日看到大家一起大合唱與笑容、口水噴到對方的臉上也沒關係的情況，現在沒辦法見到面，只能用音樂相連，希望早日能看到大家互相連結！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。