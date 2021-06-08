影／疫情紓困改發現金不務實？柯文哲：政治不要亂喊價

新冠肺炎疫情蔓延，台灣至今已經維持超過三週的三級警戒，至今對民生經濟造成非常大的影響。行政院日前也公布第二波的紓困方案，不過卻有許多需要被救急的民眾，礙於各項條件無法領取紓困補助。對此國民黨及民眾黨，甚至民進黨內部都有聲音，希望政府能夠普發或是有條件發放現金給民眾。對此台北市長柯文哲今（8）日表示，「政治要務實，不要亂喊價。」





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柯文哲昨日在防疫記者會上，先是批評國民黨的「每人發放1萬元現金不排富」的做法，表示每人發1萬，又要消耗掉2300億的預算。今天更近一步補充說明表示，現階段紓困方案針對12歲以下的學童、12到18歲的特教生，以及部分受疫情影響的行業，都發放了部分紓困金，「現在再發一次，是所有人都再疊一次？還是有發過的就不用拿？」





柯文哲強調，政治還是要務實，不能淪為各方喊價，相關預算仍舊要理性務實處理。柯文哲認為，防疫、紓困、振興，更精確的話應該說防疫、紓困、轉型。柯文哲說，紓困這部分，要分個人紓困和企業紓困，政治還是要想好再做事。



