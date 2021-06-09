房市／不能施工　繳房貸卻無法住可這樣做

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對此，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，內政部編定「新冠肺炎因應指引：社區管理維護」，在第三級警戒區域內的公寓大廈，在警戒期內請暫停召開區分所有權人會議，指引中也提到避免人員出入頻繁不利防疫工作，因此有的社區大樓因防疫考量直接貼公告禁止房仲帶看或施工人員進出社區，不需召開區權會即可執行。
徐家馨建議，因為裝潢有時間與資金的多重壓力，若是真的無法兩全，可以試著跟管委會溝通看看是否能通融施工，在室內5人內的原則下，落實施工人員戴口罩、開窗讓空氣流通、噴灑酒精消毒，或是與裝修團隊協調延期、租屋處房東協調延長租約等。
若是管委會仍不准施工，在非常時期恐遭資金斷鏈危機，信義房屋企劃研究室專案經理曾敬德表示，這波疫情影響的半年期間，可善用只繳利息不繳本金的寬限期，減輕還款壓力。
此外，政府延續去年的部分紓困措施做法，受疫情影響的民眾可以申請房貸的本金或利息展延3個月到半年，曾敬德表示，目前銀行常見做法有三，第一為半年內不繳本金，僅還利息，第二為半年內本金與利息都不繳，第三，另外針對政府政策性住宅貸款，則紓困措施更為寬鬆，包括本息可緩繳1年、本金2年，貸款期限可由20年展延到30年。減輕還款壓力的方法很多，可以選擇最適合自己的方法。