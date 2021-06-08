與高端同採蛋白質次單位技術　Novavax美墨雙盲測試

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美國美國食品藥品監督管理局（FDA）核准藥物、疫苗前，需要經過四期臨床試驗，但由於疫情嚴峻，新冠疫苗都是在第一期安全性測試過後獲得緊急使用權，目前正不同程度的在進行第二期、三期測試。第二期生物活性試驗包含雙盲設計，醫師與受試者都不會知道，誰被分配到藥物試驗組，或誰被分配到使用無療效安慰劑的對照組，受試者要待解盲後才會知道自己是哪一組。
根據Novavax官方網站，該疫苗的臨床測試至2月25日共納入了3756位65歲以上長者、3715位非裔美國人、6509位拉丁裔、1378位亞裔。在英國的臨床測試則納入了1萬5203位受試者、4149位65歲以上長者。
在美國、墨西哥2020年12月開始進行的雙盲測試中，共有納入3萬名參與者，已經進入收尾階段；在英國則是納入1.5萬名參與者，相關數據目前都尚未公布。但除了研究疫苗效用，Novavax還計畫追蹤參與者2年的時間，評估保護力的持久性。
根據《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）2020年12月刊登的研究報告，第一期／二試驗的研究共納入131名健康成年人，分成兩組注射疫苗和安慰劑；83人被注射含有佐劑的億苗，25人注射不含有佐劑的疫苗，23人注射的為安慰劑。第一階段參與者接受2次注射，間隔21天；主要研究疫苗的安全性，以及不良反應、副作用等。
Novavax 3月透露，在英國進行的第三期試驗數據顯示，疫苗能夠對新冠病毒原始病毒株引發的輕症、中重症產生96.4%的保護力，在預防重病、死亡上則有100%的保護力；面對英國變種病毒的有效率則為86.3%，預估在美國的試驗結果保護力將是80%至85%，6月1日Novavax表示將於近期公布完整的第三期試驗數據。
Novavax的疫苗以每瓶10劑的方式包裝，可以保存在2°-8°C的環境，預計於今年第3季向英國、美國和歐洲提出批准申請。除了Novavax，英國葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、法國賽諾菲（Sanofi）兩家藥廠也正在研製蛋白質次單位疫苗。
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