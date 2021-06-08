竹縣今+0 快篩、快打部隊陸續建置到位

新竹縣政府表示，今(8)日新竹縣無新增新冠肺炎確診案例，新竹市和苗栗縣的確診者足跡曾到過竹北市博愛街和湖口鄉中山路二段，已由環保局環境消毒完成。新竹縣迄今35例確診，其中9人已康復出院。竹縣兩大防疫對策「快篩部隊」和「快打部隊」已陸續啟動服務，「行動快篩部隊」也正接受多家企業申請，並進入社區提供鄉親快篩服務，3座大型疫苗接種站也正全力建置，至昨天為止已招募到107位醫事相關人員投入快打部隊。





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新竹縣長楊文科指出，疫情發生以來，部分民眾因恐慌，將確診者及其家人貼標籤，甚至當成戰犯圍剿，外縣市有確診者康復出院後，竟遭冷眼對待、惡意攻擊，讓確診者及其家人承受極大焦慮和壓力。他呼籲鄉親，染疫並非確診者的錯，請大家理性、冷靜，共同敵人是病毒，而非坐在同一條船上的任何人。





目前竹竹苗成立防疫作戰聯盟，竹縣府設立「快篩部隊」及「快打部隊」兩大防疫對策。在「快篩部隊」的量能方面，除了7個定點篩檢站之外，另有3組「行動快篩部隊」，依據企業和社區的風險程度，前進到第一線提供篩檢服務；目前「行動快篩部隊」已接受多家企業申請，並進入社區提供鄉親快篩服務。





在「快打部隊」方面，縣府已完成全縣47處、1天接種1萬人的疫苗快打部隊規劃，目前3個大型施打站（竹北體育館、湖口王爺壟運動公園、竹東戲曲公園）也都在施工打造中。縣長楊文科昨視察體育館接種站相關設施的施工進度。至昨天為止，竹縣已有107位醫事相關人員報名投入快打部隊，只要中央宣布開放全民接種疫苗，且所有疫苗都到位後，全縣47處站點就能啟動施打，讓鄉親快速接種疫苗。





楊文科懇請鄉親，端午連假請大家忍耐，避免跨縣市移動的返鄉探親，在外地工作及就學的親人，也請暫時不要返鄉，盡量待在家避免外出。



