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雙鐵大幅退票　蔡英文：感謝每一位配合防疫的人

▲今年端午節台灣適逢社區感染爆發，原本雙鐵連假售票28.1萬張，讓民眾人心惶惶，但根據昨晚統計數字，6月11至6月14日期間，高鐵總量為達五萬，台鐵則大概三萬左右，有許多民眾為了防疫不返鄉過節。對此，總統蔡英文也特別感謝每一位配合防疫、退掉車票的人。（圖／截圖自總統蔡英文臉書）
▲今年端午節台灣適逢社區感染爆發，原本雙鐵連假售票28.1萬張，讓民眾人心惶惶，但根據昨晚統計數字，6月11至6月14日期間，高鐵總量為達五萬，台鐵則大概三萬左右，有許多民眾為了防疫不返鄉過節。對此，總統蔡英文也特別感謝每一位配合防疫、退掉車票的人。（圖／截圖自總統蔡英文臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-08 17:13:53

今年端午節台灣適逢社區感染爆發，原本雙鐵連假售票28.1萬張，讓民眾人心惶惶，但根據昨晚統計數字，6月11至6月14日期間，高鐵總量為達五萬，台鐵則大概三萬左右，有許多民眾為了防疫不返鄉過節。對此，總統蔡英文也特別感謝每一位配合防疫、退掉車票的人。

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蔡英文想對在外地工作、求學的朋友說，今年端午節，為了防疫，很多人都配合指揮中心的呼籲，避免跨區移動，把好不容易買到的返鄉車票退掉，真的謝謝大家，也向大家說聲不好意思。

蔡英文表示，對出門在外、離鄉背井的朋友來說，把握節慶連假，跳脫平常的工作環境，離開一個人的空間，跟家人好好聚聚，非常重要。更何況端午時節，總會讓人懷念起家鄉的粽子。不論是南部粽還是北部粽，家裡的粽子就是最好吃的粽子。

蔡英文說，正因為這樣，拜託大家放棄回家的機會，是讓人很不忍心的一件事，但我還是要謝謝每一位配合防疫、退掉車票的人。

這陣子，我們漸漸習慣用視訊向家人報平安，習慣在跟家人同框的視訊畫面中，互相交換著生活中的酸甜苦辣。透過家人的鏡頭，我們看到他們正在做的事，感覺到他們的陪伴，還有很多人在社群平台上，跟朋友一起直播、聊天、分享心情，一起居家運動。

蔡英文也說，今年端午不論有沒有回家，我們都一樣熱愛家鄉、熱愛我們的家人。為了減少接觸的風險，在線上團聚，就是我們為彼此努力最大的心意。

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