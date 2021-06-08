齊心抗疫！ 北視有線電視捐500萬元助竹縣防疫

新竹縣政府統計，新竹縣至6月7日為止累計共35例本土確診案例，桃竹竹苗地區屬於共同生活圈，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，醫療資源共享、共同抗疫。TBC台灣寬頻旗下的北視有線電視於6月7日宣布，將捐贈500萬元防疫經費，協助新竹縣政府用來應對疫情所需，加強力道挹注人力、物力、添購防疫物資等，支持前線最辛苦的醫護檢防疫英雄，給他們最大的奧援，為他們加油打氣！





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新竹縣長楊文科表示，由衷感謝在地企業站出來，為防疫盡一份心力，他允諾妥善運用經費，完善規劃將人力及物資做好整備，一同守護竹縣。





北視有線電視指出，知道第一線防疫物資短缺、醫療院所負荷大、醫護量能需求都持續增加，身為在地企業更要站出來、為抗疫盡一份心力，全台新冠肺炎確診人數已經破萬人，除雙北緊繃，桃園也高度戒備，苗栗更傳出電子廠移工群聚感染擴大，疫情南延，同島一命，在此艱困時刻更應該團結齊心抗疫！





北視有線電視在5月初已經升級各項防疫措施，也將工程人力做好調整，因應疫情升溫，以及近期民眾對有線電視和寬頻服務的急需。北視表示，有線電視是在地企業一份子，希望透過捐贈防疫經費，力挺地方政府與醫護人員，合力圍堵疫情擴散，也為全民抗疫注入溫暖力量，一起用行動幫助台灣挺過疫情難關！



