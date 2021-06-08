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影／疫情紓緩但三級警戒難解？柯文哲：幾千人在居家檢疫

▲台北市長柯文哲8日表示，雖然疫情狀況持續趨緩，不過要解除三級警戒恐怕還有很長一段時間。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲8日表示，雖然疫情狀況持續趨緩，不過要解除三級警戒恐怕還有很長一段時間。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-08 17:58:34｜2021-06-08 18:01:30

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，北市因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，成為五月疫情爆發的首要地區之一。雖然目前台北市的確診案例持續下降，萬華區的快篩陽性機率以及個案也是逐日降低，不過台北市長柯文哲仍舊認為不能輕忽疫情，除了得撐到疫苗全面施打後，由於現階段台北還有幾千人在進行居家檢疫，還是得繼續維持警戒。

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柯文哲表示，萬華地區快篩昨（7）日快篩577人，陽性率3.6％，不過因分母每天不同，直接測陽性數量；萬華地區比較平穩，若用全台北市所有快篩站算起來，快篩陽性數很明顯降到差不多昨天31個，當然不是百分之百準確，因還要PCR再驗一次，但現在台北市確診者應會降到30個上下，這個數字應該會比中央公布數字提早4天。

不過話鋒一轉，柯文哲哲表示雖然萬華地區的疫情狀況已經慢慢控制，不過現階段台北市各地都還有疫情，三級管制要放鬆相當困難，不明感染源蠻多的，所以只要一放鬆就會增加。柯文哲說，從居家隔離統計圖來看，目前還在緊繃期，雖然確診數下降，但還是要持續做疫調，大概還要監控3000人左右的居家隔離人數。

▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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