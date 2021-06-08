EXO成員D.O.「2年沒跳舞」 復出歌壇身體硬邦邦
韓團EXO時隔一年半推出《DON'T FIGHT THE FEELING》回歸歌壇，這也是成員XIUMIN和D.O.退伍後首度合體EXO所發行的專輯，截至6月6日，專輯預售量已高達122萬181張，再創自身「百萬紀錄」。而暌違2年沒跳舞的D.O.，笑說這次回歸「身體硬邦邦」，坦言有點不習慣。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-06-08 21:00:00
EXO今年4月迎接出道9周年，紀念日當天便公開成員XIUMIN、BAEKHYUN、D.O.、CHANYEOL、KAI與SEHUN親自介紹MV拍攝現場、分享專輯籌備的感想。除了發專輯，他們還準備多樣化的內容，包含自製綜藝節目《The New EXO Arcade Season 2》、網頁遊戲「EXO-SHIP SAGA」，且為了粉絲因疫情無法直接面對面，EXO將於本月15日舉辦免費的線上展覽。
EXO成員陸續高唱從軍樂，此次的專輯是成員XIUMIN和D.O.退伍後，首度合體EXO所發行的專輯，也是繼《LOVE SHOT》後，睽違2年回歸EXO的活動。9周年當天公開的劇透影片，也是由兩位成員所提議，被問到退伍後發行專輯的感想，XIUMIN表示能和成員在一起就覺得非常幸福；D.O.則說自己時隔2年的時間再跳舞，身體變得僵硬許多。
他們專輯同名主打歌《Don't fight the feeling》講述人生中，就算遇到無數個選擇的瞬間，也要相信自己的信念、自由向前奔跑，同時展現久違回歸的EXO滿滿活力。《DON'T FIGHT THE FEELING》已在台數位發行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。