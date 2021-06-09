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《火神的眼淚》熱血劇情圈粉　TOP 3人氣角色是他們

▲黃迪揚（左起）、林柏宏、劉冠廷、陳庭妮、溫昇豪、鄭志偉主演《火神的眼淚》。（圖／Netflix）
▲黃迪揚（左起）、林柏宏、劉冠廷、陳庭妮、溫昇豪、鄭志偉主演《火神的眼淚》。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/專題報導

2021-06-09 13:00:00｜2021-06-09 13:04:18

消防職人劇《火神的眼淚》掀起全民追劇運動，消防員熱血救護的劇情、反映人性百態的個案、政商勾結的黑幕、滿滿「台灣鯛」的刁民嘴臉，讓你我看得欲罷不能，《NOWnews今日新聞》整理出6大人氣角色，票選哪個人物最讓觀眾滿意？

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▲黃迪揚的議員角色為消防員殉職黑幕帶來一絲曙光。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲黃迪揚（中）的議員角色為消防員殉職黑幕帶來一絲曙光。（圖／公共電視、myVideo）
第6名、議員王文德

黃迪揚飾演的議員王文德，專為奸商刁民出面關說，左批徐子伶害死蜂螫老翁，右槓林義陽抽查安檢擾民，官僚嘴臉讓人看了牙癢癢，最後還逃生火場太慢，連累消防員殉職，因為愧疚與感激，王議員說出施壓消防局、將安檢違規銷單的真相，辭職接受檢方調查，協助徐子伶推動改革法案，為殉職黑幕帶來一絲曙光。

▲鄭志偉飾演的「國勝學長」曾有熱血一面。（圖／Netflix）
▲鄭志偉飾演的「國勝學長」曾有熱血一面。（圖／Netflix）
第5名、國勝學長

鄭志偉飾演的國勝學長，脾氣古怪、經常口出惡言，其實背後深藏一道很深的疤痕，原來他年輕時做事衝第一，只是經歷戰友癱瘓、捉蛇截指，才漸漸失去打火熱情，只想安穩退休，因為隊上弟兄殉職，國勝學長重拾鬥志，為消防員奔走街頭連署，讓不少觀眾瞬間淚目。

▲溫昇豪消防員「邱漢成」一角是影迷心中的平民英雄。（圖／公視）
▲溫昇豪消防員「邱漢成」一角是影迷心中的平民英雄。（圖／公共電視、myVideo）
第4名、邱漢成

溫昇豪飾演的邱漢成，夾在家庭和工作之間兩難，妻子不堪「一打二」的偽單親生活，要求他換工作，為了家庭他選擇妥協，但是被消防員父親一席話點醒：「如果你今天救1個人，他可以幫助5個人，這5個人之後可以幫助更多人，這個世界就不一樣了。」邱漢成使命感被燃起，挺身帶領喪志的弟兄們找回初衷。

▲陳庭妮飾演女消防員。（圖
▲陳庭妮飾演消防員子伶堅強勇敢，爭取母親認同。（圖 / 公共電視、myVideo）
第3名、徐子伶

陳庭妮飾演的徐子伶，在單親家庭長大，被相依為命的媽媽情緒勒索，從小養成不服輸的個性，在消防隊這個男性陽剛的世界裡，努力證明自己的能力。遇到好的男生，徐子伶主動出擊告白，遇到不公不義的體制，她上街推動改革法案，力爭警消權益到底，堅強勇敢的形象，深深烙印觀眾心底。

▲林柏宏劇中心理受到衝擊，痛苦到無法自已，PTSD也更加嚴重。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲林柏宏的角色心理受到衝擊，痛苦到無法自已，PTSD也更加嚴重。（圖／公共電視、myVideo）
第2名、張志遠

林柏宏飾演的張志遠，擁有迷人的陽光笑容，個性樂觀開朗，卻因在第一線現場，多次面臨生離死別的衝擊，造成心理壓力無法排解，而患上創傷後壓力症候群，在娛樂城救人時差點命喪火場，因為這個重大轉折，他終於願意正視內心創傷，和父親坦白幼年玩火，導致哥哥身亡的傷痛，主動尋求諮商師的協助，努力走出陰霾。

▲劉冠廷在《火神的眼淚》飾演消防員林義陽，他在執行勤務時遭業者施壓請議員到場關說。
▲劉冠廷的角色象徵正義與烈性，貫徹消防員天職到生命最後一刻。 （圖／公共電視、myVideo）
第1名、林義陽

劉冠廷飾演的林義陽嫉惡如仇，凡事講求公平正義的他，路見不平就和刁民嗆聲，為了同袍更不惜以下犯上，唯獨面對喜歡的子伶，會從火爆憤怒鳥，變成溫暖的小綿羊。因為官商勾結，加上高層外行領導內行，他在火場裡枉送一條性命，「領便當」前不忘把死對頭議員救出火場，貫徹消防員天職，到生命最後一刻。

▲《火神的眼淚》「林義陽」當選觀眾心目中的人氣王。（圖／《NOWnews今日新聞》民調中心）
▲《火神的眼淚》「林義陽」當選觀眾心目中的人氣王。（圖／《NOWnews今日新聞》民調中心）
 

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