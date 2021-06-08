韓國明收65萬劑輝瑞疫苗　大邱市長為自行採購道歉

韓國近期大力推動新冠疫苗接種，「新冠疫苗預防接種推進團」今（8）日表示，載有65萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗的航班將於9日飛抵仁川國際機場。這批疫苗是韓國政府從輝瑞直接採購的6600萬劑疫苗的一部分。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-08 19:36:38
《韓聯社》報導，韓國上半年預計將收到700萬劑輝瑞疫苗，包括將於9日運抵的疫苗，迄今累計到貨505萬劑，其餘195萬劑將在本月內依次到貨。目前在韓國，輝瑞疫苗用於為75歲以上的長者、30歲以下的醫護人員、藥師、消防隊員等；幼兒園、小學低年級教師也將於15日至26日接種輝瑞疫苗。
據統計，包括輝瑞、莫德納（Moderna）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、阿斯特利康（AstraZeneca）、嬌生疫苗等在內，韓國總共確保能夠取得1.93億劑疫苗。莫德納疫苗的接種工作預計將於6月15日至16日啟動，當地食藥監管部門正在進行相關批審。
至於先前大邱市自行與外貿公司購買輝瑞－BNT（BioNTech）疫苗，疑似遇到騙局，BioNTech公司甚至回應將會展開調查，韓國中央也表示疫苗取得並非透過正式渠道，將不予採用。對於疫苗採購引發一連串的風波後，大邱市長權泳臻今（8）日召開記者會正式致歉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。